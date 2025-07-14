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تحطم طائرة صغيرة يُوقف حركة الطيران في مطار لندن ساوثيند
أعلن مطار لندن ساوثيند في مقاطعة إسيكس اليوم الاثنين، تعليق جميع عملياته حتى إشعار آخر، وذلك عقب تحطم طائرة صغيرة داخل حدود المطار الواقع على الساحل الجنوبي الشرقي لإنجلترا.
تحطم طائرة صغيرة يُوقف حركة الطيران في مطار لندن ساوثيند
مطار لندن ساوثيند / Reuters
14 يوليو 2025

وأفاد بيان نُشر عبر حساب المطار على منصة "إكس" بأنه جرى إلغاء جميع الرحلات الجوية القادمة والمغادرة، بينما تواصل الشرطة وخدمات الطوارئ ومحققو حوادث الطيران العمل في موقع الحادث.

وقالت شرطة مقاطعة إسيكس إنها لا تزال موجودة في موقع "حادث خطير"، مشيرة إلى تلقي بلاغ قبيل الساعة الرابعة عصراً عن وقوع تصادم لطائرة يبلغ طولها 12 متراً. ولم تُعلن السلطات بعد عن عدد الأشخاص الذين كانوا على متن الطائرة.


وحسب صور تداولتها وسائل إعلام بريطانية، ظهرت كرة نارية تتصاعد فوق المطار، الذي يقع على بعد نحو 56 كيلومتراً شرقي لندن. من جهتها، أكدت خدمة إسعاف شرق إنجلترا أنها دفعت بأربع سيارات إسعاف وعدة مركبات طوارئ أخرى إلى موقع الحادث. وأظهر الموقع الرسمي للمطار إلغاء خمس رحلات دولية على الأقل إثر الحادث.

مصدر:TRT ARABI
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