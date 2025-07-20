تركيا
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الخارجية التركية ترحب بإعلان المبادئ بين جمهورية الكونغو الديمقراطية وحركة M23
رحّبت وزارة الخارجية التركية اليوم الأحد، بإعلان المبادئ الذي جرى توقيعه بين جمهورية الكونغو الديمقراطية وحركة M23 بوساطة دولة قطر، مؤكدة أنّ الإعلان يُعد خطوة مهمة نحو التوصل إلى حل سلمي ودائم للنزاع القائم في شرق الكونغو الديمقراطية.
الخارجية التركية ترحب بإعلان المبادئ بين جمهورية الكونغو الديمقراطية وحركة M23
وزارة الخارجية التركية / TRT Arabi
20 يوليو 2025

وعبّرت الخارجية التركية في بيان عن تقديرها للدور البنّاء الذي اضطلعت به الأطراف المشاركة في هذه العملية، وفي مقدمتها دولة قطر، ومجموعة شرق إفريقيا، ومجموعة تنمية إفريقيا الجنوبية.

وأشادت بجهود تعزيز الاستقرار والتنمية في منطقة البحيرات الكبرى، مجددة التزام أنقرة دعم المبادرات الرامية إلى تحقيق السلام والأمن والاستقرار في القارة الإفريقية.

وشهدت الدوحة السبت، توقيع إعلان مبادئ بين حكومة الكونغو الديمقراطية وحركة M23، بهدف إنهاء الحرب الأهلية في شرقي البلاد.

وجاءت مراسم توقيع إعلان المبادئ بعد جولة مفاوضات مكثفة بدأت منذ مارس/آذار الماضي، ونص الاتفاق على تعهد الطرفين بوقف ترويج الكراهية، ووقف أي محاولة للاستيلاء بالقوة على مواقع جديدة.

وتضمن الاتفاق التزاماً بشأن "بدء مفاوضات رسمية قريبا من أجل اتفاق سلام شامل"، بعده سيجري وضع خارطة طريق لإعادة بسط سلطة الدولة في شرق الكونغو الديمقراطية الغني بالمعادن.

وتُعرف حركة M23 أيضاً باسم "جيش الكونغو الثوري" وتأسست بعد انهيار اتفاق السلام الموقع في 23 مارس/آذار 2009، ومعظم أفرادها من قبيلة "التوتسي" التي ينتمي إليها الرئيس الرواندي بول كاغامي.

مصدر:TRT ARABI
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