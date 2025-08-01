وتركّزت الهجمات الإسرائيلية على شقق سكنية ومنازل وخيام للنازحين وتجمعات مدنية، في إطار الإبادة الجماعية التي يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكابها بحق الفلسطينيين في القطاع للشهر الـ22.

وفي أحدث الغارات، استشهد خمسة فلسطينيين إثر قصف استهدف حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، حيث نُقلت جثامينهم إلى مستشفى المعمداني. وقبل ذلك، أسفرت غارات متفرقة عن استشهاد 12 فلسطينياً في أنحاء مختلفة من القطاع.

وفي خان يونس جنوب غزة، استشهد أربعة فلسطينيين وأُصيب أربعة آخرون في قصف طائرة مسيّرة استهدف خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي، فيما استشهدت سيدة وأُصيب آخرون في قصف آخر استهدف خيمة قرب محطة طبريا.

كما استشهد ثلاثة فلسطينيين وأُصيب 73 من منتظري المساعدات برصاص جيش الاحتلال جنوب خان يونس، فيما استشهد أربعة آخرون في قصف استهدف مركبة مدنية وسط مدينة دير البلح.

وفي تعليق على هذه المجازر، قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، إن قتل المدنيين الفلسطينيين في أثناء بحثهم عن الطعام في غزة يُعد "جريمة حرب"، مؤكدة أن إسرائيل تستخدم "التجويع سلاحَ حربٍ"، في ما وصفته بـ"جريمة ضد الإنسانية وإبادة جماعية".

وأشارت المنظمة إلى أن النظام العسكري الذي فرضته إسرائيل لتوزيع المساعدات تحول إلى "حمامات دم"، داعية المجتمع الدولي إلى الضغط لوقف استخدام القوة المميتة ضد المدنيين عند نقاط توزيع المساعدات، ورفع القيود المفروضة على دخول الإغاثة.

كما طالبت بالسماح للأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية باستئناف توزيع المساعدات في جميع أنحاء القطاع بشكل واسع ومن دون عوائق، مشيرة إلى أن هذه الجهات أثبتت قدرتها على تلبية الاحتياجات الإنسانية وفقاً لمعايير محكمة العدل الدولية.