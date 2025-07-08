وأدانت السفارة الأمريكية لدى اليمن، في منشور على إكس، هجوم جماعة الحوثي على السفينة التجارية "إترنيتي سي"، قائلة إنه "أسفر عن إصابات وخسائر فادحة في الأرواح بين أفراد طاقمها المدني".

ولم تورد السفارة المزيد من التفاصيل حول أعداد القتلى والجرحى في صفوف الطاقم، لكنها وصفت هذا الهجوم بـ"الأعنف"، قائلة: "يُظهر الحوثيون مرة أخرى تجاهلاً صارخاً للحياة البشرية وتقويضاً لحرية الملاحة في البحر الأحمر، وتحدياً لقرارات مجلس الأمن، وتهديداً لاستقرار المنطقة".

وتابعت: "القتل المتعمد للبحارة الأبرياء يُظهر لنا جميعاً الوجه الحقيقي للحوثيين، ولن يُؤدّي إلا إلى زيادة عزلتهم الدولية"، في حين لم تتطرق السفارة إلى القتلى المدنيين الذين يسقطون بقصف إسرائيلي متكرر على اليمن، أو قُتلوا بغارات أمريكية سابقة.

وأشار البيان إلى أن هجمات الحوثيين من شأنها أن تؤثر في "تدفق السلع الأساسية بما في ذلك المساعدات الإنسانية، بما يفاقم من معاناة الشعب اليمني"، مشددة على التزامها "دعم السلام والاستقرار والمساءلة في المنطقة".

ولم يصدر تعليق فوري من الحوثيين بشأن هذا البيان أو فيما يتعلق باستهداف "إترنيتي سي".

والاثنين، أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، تعرض سفينة غربي سواحل مدينة الحديدة اليمنية لهجوم بخمس قذائف صاروخية أطلقت من مركب صغير.

وتعد هذه الحادثة الثانية خلال الـ24 ساعة الماضية، إذ أعلنت الهيئة الأحد، عن هجوم استهدف سفينة على بُعد 51 ميلاً بحرياً جنوب غربي مدينة الحديدة الواقعة تحت سيطرة جماعة "الحوثي" غربي اليمن.

وأوضحت أن "السفينة المستهدفة (غير محددة الهوية أو المالك) تعرضت لهجوم من عدة قوارب صغيرة أطلقت نيران أسلحة خفيفة وقنابل ذاتية الدفع باتجاهها".

فيما أعلنت جماعة الحوثي، الاثنين، غرق السفينة التجارية "ماجيك سيز" Magic Seas بالبحر الأحمر، على خلفية استهدافها الأحد، بسبب انتهاكها "حظر الدخول إلى مواني فلسطين المحتلة".

​​​​​​وقال المتحدث العسكري باسم الجماعة يحيي سريع، في بيان: "غرقت السفينة "ماجيك سيز" كاملة في أعماق البحر"، إثر استهدافها "بزورقين مسيرين و5 صواريخ باليستية ومجنحة و3 طائرات مسيرة"، مضيفاً أن ذلك حدث "بعدما استهدفتها قواتنا المسلحة، رداً على انتهاكات الشركة المالكة لها المتكرّرة لقرار حظر الدخول إلى مواني فلسطين المحتلّة (إسرائيل)".

وتابع: "وكان آخر هذه الانتهاكات دخول ثلاث سفن تابعة لها مواني فلسطين المحتلة خلال الأسبوع الماضي، رغم التحذيرات والنداءات التي وجّهتها لها قواتنا البحرية".

ورفضاً لحرب تل أبيب المتواصلة على قطاع غزة، يهاجم الحوثيون سفن إسرائيل، وكذلك السفن المتوجهة إليها.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تشن إسرائيل إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، أكثر من 194 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين، بينهم عشرات الأطفال.