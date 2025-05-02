تركيا
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أردوغان: هدفنا تحويل تركيا إلى مركز آمن للطاقة العالمية
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عزم حكومته على جعل تركيا فاعلاً عالمياً في مجال التنقيب عن الغاز الطبيعي والنفط، وذلك في كلمة ألقاها، اليوم الجمعة، خلال مشاركته في قمة الموارد الطبيعية المنعقدة بمدينة إسطنبول.
أردوغان: هدفنا تحويل تركيا إلى مركز آمن للطاقة العالمية
أردوغان: سنجعل تركيا فاعلاً عالمياً في التنقيب عن الغاز والنفط / AA
2 مايو 2025

وقال أردوغان إن "تركيا تتمتع بمكانة استراتيجية في معادلة الطاقة العالمية، بفضل مواردها الطبيعية وموقعها الجغرافي وقربها من احتياطيات الهيدروكربون"، مشيراً إلى أن بلاده تسهم بشكل كبير في أمن الإمداد والتوريد بصفتها مسار عبور رئيسياً للطاقة.

وأضاف أن أمن الطاقة في تركيا قضية تهم العالم بأسره بشكل مباشر أو غير مباشر، مؤكداً أن حكومته تطوِّر دائماً سياساتها في مجال الطاقة في ضوء هذه الحقيقة، وتتعامل مع هذا الملف انطلاقاً من هذا المنظور.

وشدد الرئيس التركي على أن حكومته حققت قفزات نوعية في السنوات الأخيرة لجعل تركيا ملاذاً ومركزاً آمناً للطاقة العالمية، وقال: "سنجعل تركيا فاعلاً عالمياً في مجال التنقيب عن الغاز الطبيعي والنفط"، مضيفاً: "في هذه المرحلة الجديدة، ستعقد بلادنا علاقات تعاون جديدة في جميع أنحاء العالم في قطاعات الطاقة والتعدين، وستقدم مساهمات فريدة في أمن الطاقة العالمي".

وأشار أردوغان إلى أن إنتاج تركيا اليومي من النفط سجل رقماً قياسياً بتجاوزه 135 ألف برميل يومياً بحلول نهاية مارس/آذار 2025، بفضل المشاريع التي نُفذت في حقل غابار بولاية شرناق جنوب شرقي البلاد، كما أعلن اعتزام تركيا بدء الإنتاج التجريبي للكهرباء في محطة "آق قويو" النووية بحلول نهاية العام الجاري.

مصدر:AA
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