سياسة
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إغلاق مطارات بموسكو بعد هجوم أوكراني بالمسيّرات وزيلينسكي يتحدث عن هجمات روسية مكثفة شرقاً
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، إسقاط الدفاعات الجوية 105 طائرات مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية، عشرات منها كانت متجهة نحو موسكو ما أدى إلى إغلاق مطارات رئيسية في العاصمة الروسية.
إغلاق مطارات بموسكو بعد هجوم أوكراني بالمسيّرات وزيلينسكي يتحدث عن هجمات روسية مكثفة شرقاً
أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط الدفاعات الجوية 105 طائرات مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية، / Reuters
22 مايو 2025

وذكر رئيس بلدية موسكو، سيرجي سوبيانين، أنه جرى إسقاط العديد من الطائرات المسيرة التي كانت متجهة نحو المدينة، بينما أفادت وزارة الدفاع بإسقاط 35 طائرة مسيرة فوق منطقة موسكو.

وتأتي هذه الهجمات بالطائرات المسيّرة في وقت تُبذل جهود دبلوماسية أوروبية مكثفة، بدعم من الولايات المتحدة، من أجل التوصل إلى وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا. 

ويرسل الجيش الأوكراني بانتظام مسيّرات باتجاه الأراضي الروسية رداً على الضربات الروسية التي تستهدف أراضيه يومياً منذ أكثر من ثلاث سنوات.

في غضون ذلك، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن القوات الروسية تواصل شنّ هجمات على طول الجبهة الشرقية، إذ تتركز أعنف المعارك حول مدينة بوكروفسك المتنازع عليها.

وأضاف زيلينسكي أن الوحدات الأوكرانية لا تزال تعمل على الأراضي الروسية في منطقتي كورسك وبيلجورود للدفاع عن مدينتي سومي وخاركيف شمال شرقي أوكرانيا.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تشن روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلاً" في شؤونها.



مصدر:TRT Arabi
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