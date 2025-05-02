وقال الجيش في بيان على تليغرام، إنّه "بعد انطلاق صفّارات الإنذار مؤخراً في مناطق عدّة في إسرائيل، اعتُرض صاروخ أُطلقَ من اليمن".

وادّعى الجيش أنّ الصاروخ "اعتُرض بنجاح قبل دخوله الأجواء الإسرائيلية".

والأربعاء أعلن المتحدث العسكري لجماعة الحوثي اليمنية يحيى سريع في بيان متلفز، "تنفيذ عملية عسكرية مزدوجة استهدف من خلالها أهدافاً حيوية وعسكرية للعدو الإسرائيلي (من دون تحديدها) في منطقة يافا المحتلة (تل أبيب) بثلاث طائرات مسيرة نوع يافا، وهدفاً حيوياً في منطقة عسقلان المحتلة بطائرة مسيرة نوع يافا".

وأشار سريع إلى أن العملية تأتي "في إطار إسناد الشعب الفلسطيني المظلوم".

وفي 15 مارس/آذار الماضي استأنفت الولايات المتحدة هجماتها على اليمن، عقب أوامر أصدرها الرئيس دونالد ترمب للجيش الأمريكي بشن "هجوم كبير" ضد جماعة الحوثي، قبل أن يهدّد بـ"القضاء عليها تماماً".

لكن الجماعة تجاهلت تهديد ترمب واستأنفت قصف مواقع داخل إسرائيل وسفن في البحر الأحمر متوجهة إليها، ردّاً على استئناف تل أبيب منذ 18 مارس/آذار حرب الإبادة بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة بغزة خلّفَت أكثر من 170 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.