وقال عضو الأسطول هيفاء المنصوري خلال مؤتمر صحفي، بمقر الاتحاد العام التونسي للشغل بالعاصمة تونس، إنّ "ممثلين عن 44 دولة اجتمعوا خلال الأيام الماضية في تونس، وذلك في إطار التحضير للمشاركة في هذا المشروع".

وأشارت المنصوري إلى أن "المبادرات الأربع التي اتحدت فيما بينها من أجل كسر الحصار بحرياً عن غزة، اجتمعت في تونس، وهذه المبادرات هي: أسطول الصمود المغاربي، والحراك العالمي نحو غزة، والمبادرة شرق الآسيوية، وأسطول الحرية".

وتابعت: "جئنا اليوم من أجل هدف مشترك، وهو كسر الحصار (الإسرائيلي) غير القانوني على غزة، ومحاولة فتح ممر إنساني بحري، وإنهاء إبادة جماعية مستمرة ضد الشعب الفلسطيني".

وبشأن الموعد، قالت المنصوري: "أواخر هذا الصيف ستبحر عشرات القوارب، كبيرة وصغيرة من موانٍ مختلفة في العالم، في أول أسطول مدني شعبي منسق متزامن ومشترك في التاريخ باتجاه غزة"، مؤكدة أن "البعثة الأولى من الأسطول ستنطلق في 31 أغسطس/آب الجاري من مواني إسبانيا، ثم تلتحق بها بعثة ثانية تنطلق من مواني تونس في 4 سبتمبر/أيلول".

من جانبه، قال العضو في الأسطول نفسه، سيف أبو كشك، إن "أكثر من 6 آلاف ناشط سجلوا حتى الآن على الموقع الإلكتروني الخاص بأسطول الصمود العالمي للمشاركة فيه"، مؤكداً أنه "سيجري إخضاع المشاركين لعملية تدريبية من المواني التي سينطلق منها، وستكون هناك فاعليات متزامنة وعمليات تخييم بالأماكن نفسها".