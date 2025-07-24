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فيدان: المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا تمضي في مسار بنّاء وموجه نحو تحقيق نتائج ملموسة
أكد وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان فجر الخميس، أن اللقاء الثلاثي الذي جمع ممثلين عن تركيا وروسيا وأوكرانيا في إسطنبول شهد تقدماً باتجاه بناء إرادة مشتركة لحل الأزمة، مشيراً إلى أن المحادثات أصبحت أكثر جدوى وتركيزاً على النتائج.
فيدان: المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا تمضي في مسار بنّاء وموجه نحو تحقيق نتائج ملموسة
أوكرانيا وروسيا تستعدان لعقد محادثات سلام في تركيا / Reuters
منذ يوم واحد

وأوضح فيدان، في منشور نشره على منصة إكس فجر الخميس، أن المفاوضات أسفرت عن اتفاق لتبادل دفعة جديدة من أسرى الحرب بين الجانبين، لا يقل عددهم عن 1200 أسير، إلى جانب اتخاذ خطوات إضافية بخصوص تبادل رفات الجنود وعودة المدنيين والأطفال إلى بلدانهم.

وأضاف الوزير التركي أن الطرفين ناقشا سبل تكثيف المحادثات الفنية المتعلقة بوقف إطلاق النار وتقريب وجهات النظر، كما جرى الاتفاق على إنشاء مجموعات عمل معنية بالقضايا السياسية والإنسانية والعسكرية.

وشدَّد على أن المفاوضات تمضي في مسار بنّاء وموجه نحو تحقيق نتائج ملموسة، رغم تعقيد العملية التي تتطلب صبراً واستمرارية.

وأشار فيدان إلى أن الدعم الدولي للمفاوضات التي ترعاها تركيا يعكس تطلعاً عالمياً واسعاً نحو إنهاء الحرب وتحقيق السلام. كما جدّد تأكيد التزام بلاده مواصلة جهود الوساطة منذ بداية الأزمة في فبراير/شباط 2022، بهدف التوصل إلى تسوية دائمة بين الطرفين.

يُذكر أن إسطنبول كانت قد استضافت في مايو/أيار ويونيو/حزيران الماضيين جولتين من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، أسفرتا عن اتفاقات لتبادل آلاف الأسرى. وتواصل تركيا لعب دور الوسيط منذ بدء العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، التي تشترط موسكو لإنهائها تخلي كييف عن مساعيها للانضمام إلى التحالفات العسكرية الغربية، وهو ما تعتبره أوكرانيا تدخلاً في شؤونها الداخلية.

مصدر:TRT ARABI
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