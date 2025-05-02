وقال سريع، في بيان مصور نشرته قناة "المسيرة" إن "القوات المسلحة اليمنية (الحوثي) استهدفت قاعدة رامات ديفيد الجوية شرق منطقة حيفا المحتلة" شمالي إسرائيل.

وأضاف أن العملية نُفذت بصاروخ باليستي فرط صوتي من نوع "فلسطين2"، وأنه "وصل هدفه بنجاح" وأن منظومات الدفاع الإسرائيلية "فشلت" في اعتراضه.

وشدّد سريع على أن القوات اليمنية ستواصل الوقوف مع قطاع غزة "حتى وقف العدوان ورفع الحصار" عن الفلسطينيين.

وفي وقت سابق اليوم، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه اعترض صاروخاً أُطلق من اليمن بعد إطلاق صفارات الإنذار بعدة مناطق في إسرائيل.

وجاءت ضربة الحوثي غداة يوم صعّدت فيه واشنطن من ضرباتها على مناطق متفرقة باليمن دعماً لإسرائيل، إذ نفذت واشنطن، 13 غارة استهدفت محافظات صنعاء وصعدة والجوف شمالي اليمن، وفق ما أعلنت جماعة الحوثي، مساء أمس الخميس.

والأربعاء، أعلنت جماعة الحوثي أن الولايات المتحدة شنت أكثر من 1300 غارة وقصف بحري على اليمن منذ منتصف مارس/آذار الماضي، ما أسفر عن مقتل وإصابة مئات المدنيين.

وفي 15 مارس/آذار الماضي، استأنفت الولايات المتحدة هجماتها على اليمن، عقب أوامر أصدرها الرئيس دونالد ترمب للجيش الأمريكي بشن "هجوم كبير" ضد جماعة الحوثي، قبل أن يهدد بـ"القضاء عليها تماماً".

لكن الجماعة تجاهلت تهديد ترمب، واستأنفت قصف مواقع داخل إسرائيل وسفن في البحر الأحمر متوجهة إليها، رداً على استئناف تل أبيب منذ 18 مارس/آذار، حرب الإبادة بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 جرائم إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 170 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.