وأفادت وزارة الدفاع الروسية في بيان، بأن قواتها "حررت" المدينة بعد معارك استمرت لعدة أشهر.

من جهتها قالت السلطات الأوكرانية إن العاصمة كييف تعرضت خلال الليل لهجوم جوي وصاروخي أدّى إلى مقتل 6 أشخاص بينهم طفل، وإصابة 52 آخرين على الأقلّ، بحسب رئيس الإدارة العسكرية في كييف تيمور تكاتشينكو.

وأوضح تكاتشينكو أن أحد الصواريخ أصاب مباشرةً مبنى سكنياً من تسعة طوابق في منطقة سفياتوشينسكي، ما أدى إلى انهيار جزء منه، مشيراً إلى أن فرق الإنقاذ لا تزال تواصل البحث تحت الأنقاض.

وأضاف أن الضربات الروسية استهدفت ما لا يقل عن 27 موقعاً مختلفاً في العاصمة، وخلّفت أضراراً في عدة مناطق منها سولوميانسكي وسفياتوشينسكي، وسط تحذيرات من احتمال ارتفاع عدد الضحايا.

في السياق نفسه أكّد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في منشور عبر قناته على تليغرام، أن "الهجوم الصاروخي أصاب مبنىً سكنياً مباشرةً"، موضحاً أن فرق الإنقاذ تعمل بكامل طاقتها في الموقع لإنقاذ المدنيين العالقين تحت الأنقاض.

على صعيد متصل، قال مستشار الشؤون الخارجية في مكتب الرئاسة الأوكرانية أندريه سيبيغا عبر منصة "إكس"، إن "روسيا تواصل اعتماد الخيار العسكري ولا تُظهِر استعداداً للتراجع"، داعياً إلى "تشديد العقوبات الدولية ورفع مستوى الضغوط السياسية على موسكو".

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب منح روسيا يوم 14 يوليو/تموز الجاري مهلة نهائية مدتها 50 يوماً لإبرام اتفاق سلام مع أوكرانيا، وفي حال عدم استيفاء الشروط، هدّد بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على واردات السلع الروسية.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022 تشنّ روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا تشترط لإنهائه تخلِّي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا" في شؤونها.