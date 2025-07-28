وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن المستوطنين تسللوا إلى البلدة وهاجموا منازل المواطنين، مما أدى إلى احتراق مركبتين بالكامل، كما أضافت أن المستوطنين خطوا شعارات عنصرية وتهديدات على جدار منزل بالبلدة، وفي أعقاب الهجوم، اقتحمت قوات احتلال إسرائيلية البلدة بعدة آليات عسكرية.

تأتي هذه الاعتداءات في ظل تصاعد الهجمات المتكررة، إذ أقام مستوطنون بؤرة استيطانية جديدة في الرابع من يونيو/حزيران الماضي على أنقاض منازل عائلة فلسطينية مهجرة في نفس البلدة، فيما أضرم المستوطنون النار في السابع من يوليو/تموز الجاري قرب مقبرة وكنيسة القديس جاورجيوس (الخضر) التاريخية، ما أثار إدانات كنسية ودولية واسعة.

ورافقت التصعيد زيارات من بطاركة ورؤساء كنائس ودبلوماسيين من أكثر من 20 دولة إلى بلدة الطيبة، التي يسكنها الفلسطينيون المسيحيون على سفوح الضفة الشرقية.

وحسب بيانات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، فقد نفذ المستوطنون 2153 اعتداءً خلال النصف الأول من العام الحالي، أسفرت عن استشهاد 4 فلسطينيين.

حملة اعتقالات

وفي سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين، ثلاثة فلسطينيين خلال اقتحامها مدينة البيرة وقرية المزرعة الغربية شمال غرب رام الله.

ووفق مصادر أمنية، داهمت قوات الاحتلال عدة أحياء في البيرة واعتقلت مواطنين اثنين بعد تفتيش منزليهما، كما اعتقلت مواطناً آخر من قرية المزرعة الغربية.

كما نفذت قوات الاحتلال مداهمات في بلدتي بيرزيت وأبو قش وقرية أبو شخيدم شمال رام الله.

وفي بيت لحم، اعتقلت القوات الإسرائيلية أربعة مواطنين بعد اقتحامها عدة أحياء في المدينة منها شارع الصف وإسكان العبيدي، بالإضافة إلى مداهمة منازل في بلدة الخضر جنوب المدينة.

أما في بلدة عزون شرق قلقيلية، فقد اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة مواطنين، هم يامن بسام سليم، سعيد مزيد سليم، وأيهم بلال غناوي، عقب اقتحامها منازلهم وتفتيشها.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت ليلاً مدينة قلقيلية وانتشرت في أحيائها، خصوصاً منطقة السوق وشارع الدواوين، دون تسجيل اعتقالات.

وفي محافظة الخليل جنوب الضفة، اعتقلت قوات الاحتلال مواطنين من بلدة السموع وبني نعيم، بعد مداهمة منزليهما وتفتيشهما، وأكدت المصادر تعرض المعتقلين للضرب المبرح في أثناء الاعتقال.

كما نصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية على مداخل الخليل وبلداتها، وأغلقت عدداً من الطرق الرئيسية والفرعية بواسطة بوابات حديدية، مكعبات إسمنتية وسواتر ترابية.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، صعَّد جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة، بما فيها القدس الشرقية المحتلة، ما أدى إلى استشهاد 1008 فلسطينيين على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، وفق معطيات فلسطينية.

ويتزامن ذلك مع حرب إبادة جماعية تشنها إسرائيل في غزة، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، خلّفت أكثر من 204 آلاف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.​​​​​​​



