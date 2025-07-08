وأسهمت "تيكا" من خلال هذا المشروع في إعادة إحياء هذا المعلم التاريخي المهم الذي تضرر بسبب الحرب الأهلية.

يُعتبر مقام ومسجد النّجاشي، اللذان يرمزان إلى كرم ضيافة الملك الحبشي النّجاشي، موطن الهجرة الأولى للمسلمين، ويُعدان من المشاريع المرموقة التي نفذتها "تيكا".

وكانت أعمال ترميم المجمع قد اكتملت سابقاً في عام 2019، لكنه تعرض لأضرار خلال الحرب الأهلية بين عامي 2020 و2022.

وفي إطار أعمال الترميم والإصلاح الجديدة التي أطلقتها "تيكا"، جرى إصلاح قبة المقام، ومئذنة المسجد، وجدران وأجزاء خشبية في القاعة متعددة الأغراض، كما جرت معالجة التدهور الناجم عن عوامل الزمن والظروف المناخية في أنحاء المجمع.

وبفضل دعم "تيكا"، جرى الحفاظ على مقام ومسجد النّجاشي، أحد أثمن مقدرات التراث التاريخي والثقافي للمسلمين في الخارج، وضمان نقله إلى الأجيال القادمة.

من خلال إحياء هذا الإرث المهم لتاريخ الإسلام في إفريقيا، عززت "تيكا" أواصر الصداقة وأسهمت في صون القيم الثقافية.