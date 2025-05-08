جاء ذلك في اتصال هاتفي بين شريف ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الخميس، وفقاً لما نشرته القناة الرسمية الباكستانية "بي تي في نيوز" على منصة "إكس".

ولفت شريف، خلال الاتصال، إلى أن الهجمات الهندية تشكل انتهاكاً لسيادة باكستان ووحدة أراضيها، وأكد أن بلاده تحتفظ بحق الدفاع عن النفس وفقا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.

وأدان شريف، الهجمات الهندية التي أسفرت عن مقتل 31 مدنياً وإصابة 57 آخرين، بالإضافة إلى إلحاق أضرار بالبنية التحتية المدنية، وحذر من أن هذه الهجمات تهدد السلام والاستقرار في المنطقة.

وأعرب عن تقديره لمشاعر القلق التي أبداها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، إزاء أمن المنطقة.

وفي وقت سابق الخميس، نشرت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية تامي بروس، بيانا، أشارت فيه إلى أن روبيو، أكد خلال اتصال هاتفي أجراه مع شريف، على ضرورة خفض التوتر بين الهند وباكستان بشكل فوري، معربا عن دعم واشنطن للحوار المباشر بين البلدين.

والثلاثاء، أعلن الجيش الهندي، إطلاق عملية عسكرية ضد "أهداف" في باكستان وإقليم "آزاد كشمير" المتمتع بحكم ذاتي والخاضع لسيطرتها.

وقال إنه استهدف 9 مواقع وصفها بأنها "بنى إرهابية"، فيما أعلنت حكومة إسلام آباد أن المستهدف 6 مواقع مدنية، ما أسفر عن مقتل 31 شخصًا وإصابة 57 آخرين.

وتصاعد التوتر بين الهند وباكستان في 22 أبريل/ نيسان الماضي، عقب إطلاق مسلحين النار على سائحين في بلدة باهالغام بإقليم "جامو وكشمير" الخاضع للإدارة الهندية، ما أسفر عن مقتل 26 شخصا وإصابة آخرين.