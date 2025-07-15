من جانبها، لم تصدر جماعة الحوثي في اليمن تعليقاً فورياً على الحادث، لكنها أكدت سابقاً استمرار هجماتها ضد إسرائيل رداً على ما وصفته بحرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على الفلسطينيين في قطاع غزة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل إبادة جماعية في غزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة أكثر من 197 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين.​