الحرب على غزة
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جيش الاحتلال يعترض طائرة مسيرة أُطلقت من اليمن فوق إيلات
أعلن جيش الاحتلال اليوم الثلاثاء، اعتراض طائرة مسيرة أُطلقت من اليمن في سماء منطقة إيلات جنوب البلاد، وأوضح في منشور على منصة إكس أن القوات الجوية اعترضت الطائرة المسيرة، مشيراً إلى أنه لم تصدر إنذارات وفقاً للسياسة المتبعة.
جيش الاحتلال يعترض طائرة مسيرة أُطلقت من اليمن فوق إيلات
بطارية من نظام القبة الحديدية الإسرائيلي للدفاع الصاروخي / AP
15 يوليو 2025

من جانبها، لم تصدر جماعة الحوثي في اليمن تعليقاً فورياً على الحادث، لكنها أكدت سابقاً استمرار هجماتها ضد إسرائيل رداً على ما وصفته بحرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على الفلسطينيين في قطاع غزة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل إبادة جماعية في غزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة أكثر من 197 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين.​

مصدر:TRT ARABI
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