سياسة
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ترمب يعلن بدء شحن أنظمة "باتريوت" إلى أوكرانيا ويقول: واشنطن ستحصل على الثمن كاملاً
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أمس الثلاثاء، بدء شحن أنظمة الدفاع الجوي المتطورة من طراز "باتريوت" إلى أوكرانيا، انطلاقاً من الأراضي الألمانية، في إطار اتفاقية مدعومة من حلف شمال الأطلسي (الناتو).
ترمب يعلن بدء شحن أنظمة "باتريوت" إلى أوكرانيا ويقول: واشنطن ستحصل على الثمن كاملاً
ترمب يعلن بدء شحن أنظمة "باتريوت" إلى أوكرانيا / Reuters Archive
16 يوليو 2025

وقال ترمب، في تصريح صحفي: "بدأ شحن الصواريخ من ألمانيا، وستحصل الولايات المتحدة على ثمنها كاملاً"، مشيراً إلى أن الدفعات ستُسدد إما من خلال حلف الناتو أو عبر دول الاتحاد الأوروبي.

يأتي هذا الإعلان بعد يوم من مؤتمر صحفي مشترك عقده ترمب مع الأمين العام الجديد لحلف الناتو، مارك روته، إذ أعلنا التوصل إلى اتفاق بشأن إرسال أسلحة إلى أوكرانيا. وأوضح ترمب حينها أن الولايات المتحدة ستتولى إنتاج الأسلحة، فيما سيتكفل الحلف بتمويلها.

كما وجّه الرئيس الأمريكي تحذيراً لروسيا، مهدداً بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على وارداتها، في حال عدم التوصل إلى اتفاق مع أوكرانيا خلال 50 يوماً.

​​​​​​​ومنذ 24 فبراير/شباط 2022 تشن روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلاً" في شؤونها.

مصدر:TRT ARABI
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