وقال ترمب، في تصريح صحفي: "بدأ شحن الصواريخ من ألمانيا، وستحصل الولايات المتحدة على ثمنها كاملاً"، مشيراً إلى أن الدفعات ستُسدد إما من خلال حلف الناتو أو عبر دول الاتحاد الأوروبي.

يأتي هذا الإعلان بعد يوم من مؤتمر صحفي مشترك عقده ترمب مع الأمين العام الجديد لحلف الناتو، مارك روته، إذ أعلنا التوصل إلى اتفاق بشأن إرسال أسلحة إلى أوكرانيا. وأوضح ترمب حينها أن الولايات المتحدة ستتولى إنتاج الأسلحة، فيما سيتكفل الحلف بتمويلها.

كما وجّه الرئيس الأمريكي تحذيراً لروسيا، مهدداً بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على وارداتها، في حال عدم التوصل إلى اتفاق مع أوكرانيا خلال 50 يوماً.

​​​​​​​ومنذ 24 فبراير/شباط 2022 تشن روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلاً" في شؤونها.