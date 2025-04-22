سوريا الجديدة
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"متورط بجرائم حرب".. السلطات السورية توقف عميداً سابقاً بالمخابرات الجوية
ضبطت قوات الأمن السوري في محافظة اللاذقية، اليوم الثلاثاء، العميد السابق بالمخابرات الجوية سليمان التيناوي، مشيرة إلى أنه "متورط في ارتكاب جرائم حرب بحق المدنيين".
"متورط بجرائم حرب".. السلطات السورية توقف عميداً سابقاً بالمخابرات الجوية
الأمن السوري يوقف عميدا سابقا بالمخابرات الجوية "متورط بجرائم حرب" / AA
22 أبريل 2025

جاء ذلك وفق ما أوردته محافظة اللاذقية (شمال غرب)، على قناتها الرسمية بمنصة "تليغرام".

وأشارت إلى أن مديرية أمن اللاذقية ألقت القبض على "العميد المجرم سليمان التيناوي، أحد أبرز ضباط المخابرات الجوية، والمتورط في ارتكاب جرائم حرب بحق المدنيين".

وبينت أن من أبرز تلك الجرائم "مجزرة في منطقة جيرود بريف دمشق في يوليو/تموز عام 2016".

وأوضحت أن التيناوي "شغل منصب مسؤول التنسيق بين قيادات في ميليشيا حزب الله اللبناني وعدد من المجموعات الطائفية في سوريا، وساهم في تقديم الدعم لها"، بينما لم يصدر تعقيب فوري من الحزب.

ولفتت إلى أنه "أُحيل إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات والإجراءات القانونية بحقه".

ومنذ الإطاحة بنظام بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024، فتحت إدارة العمليات العسكرية مراكز للتسوية مع عناصر النظام المخلوع لتسليم سلاحهم، إلا أن رفض بعضهم أدى لمواجهات في عدد من المحافظات.

كما تعمل الإدارة السورية الجديدة على ضبط الأوضاع الأمنية في البلاد، وملاحقة فلول النظام السابق الذين يثيرون قلاقل أمنية، ولا سيما في منطقة الساحل، معقل كبار ضباط نظام الأسد وطائفته.

وبسطت فصائل سورية في 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي، سيطرتها على البلاد، منهية 61 عاماً من حزب البعث، و53 سنة من سيطرة أسرة الأسد.

وفي 29 يناير/كانون الثاني أعلنت الإدارة السورية الجديدة تعيين الشرع رئيساً للبلاد خلال مرحلة انتقالية من المقرر أن تستمر خمس سنوات.

مصدر:TRT ARABI
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