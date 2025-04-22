جاء ذلك وفق ما أوردته محافظة اللاذقية (شمال غرب)، على قناتها الرسمية بمنصة "تليغرام".

وأشارت إلى أن مديرية أمن اللاذقية ألقت القبض على "العميد المجرم سليمان التيناوي، أحد أبرز ضباط المخابرات الجوية، والمتورط في ارتكاب جرائم حرب بحق المدنيين".

وبينت أن من أبرز تلك الجرائم "مجزرة في منطقة جيرود بريف دمشق في يوليو/تموز عام 2016".

وأوضحت أن التيناوي "شغل منصب مسؤول التنسيق بين قيادات في ميليشيا حزب الله اللبناني وعدد من المجموعات الطائفية في سوريا، وساهم في تقديم الدعم لها"، بينما لم يصدر تعقيب فوري من الحزب.

ولفتت إلى أنه "أُحيل إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات والإجراءات القانونية بحقه".

ومنذ الإطاحة بنظام بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024، فتحت إدارة العمليات العسكرية مراكز للتسوية مع عناصر النظام المخلوع لتسليم سلاحهم، إلا أن رفض بعضهم أدى لمواجهات في عدد من المحافظات.

كما تعمل الإدارة السورية الجديدة على ضبط الأوضاع الأمنية في البلاد، وملاحقة فلول النظام السابق الذين يثيرون قلاقل أمنية، ولا سيما في منطقة الساحل، معقل كبار ضباط نظام الأسد وطائفته.

وبسطت فصائل سورية في 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي، سيطرتها على البلاد، منهية 61 عاماً من حزب البعث، و53 سنة من سيطرة أسرة الأسد.

وفي 29 يناير/كانون الثاني أعلنت الإدارة السورية الجديدة تعيين الشرع رئيساً للبلاد خلال مرحلة انتقالية من المقرر أن تستمر خمس سنوات.