سياسة
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إدارة ترمب ترحّل مهاجرين غير نظاميين من دول مختلفة إلى إسواتيني جنوبي إفريقيا
أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يوم أمس الثلاثاء، أنها رحّلت 5 مهاجرين غير نظاميين ينحدرون من دول آسيوية ومنطقة الكاريبي إلى دولة إسواتيني الواقعة في جنوب القارة الإفريقية، مبرّرة هذه الخطوة برفض دولهم الأصلية استقبالهم.
إدارة ترمب ترحّل مهاجرين غير نظاميين من دول مختلفة إلى إسواتيني جنوبي إفريقيا
إدارة ترمب ترحّل مهاجرين غير نظاميين إلى إسواتيني بعد رفض دولهم استقبالهم / TRT Global
16 يوليو 2025

وكانت الولايات المتحدة قد رحّلت في 4 يوليو/تموز الجاري 8 مهاجرين غير نظاميين إلى جنوب السودان، وذلك بعد تصديق المحكمة العليا الأمريكية على القرار عقب نزاع قضائي طويل.

وفي منشور على منصة "إكس"، أوضحت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية أنها نفذت "عملية ترحيل جوّي إلى دولة ثالثة هي إسواتيني"، مشيرة إلى أن المرحّلين الخمسة هم "مجرمون أجانب يقيمون بصورة غير قانونية في الولايات المتحدة"، وقد رفضت دولهم الأصلية إعادتهم.

ووفق الوزارة، فإن المرحّلين ينحدرون من فيتنام، ولاوس، واليمن، وكوبا، وجامايكا، وقد أُرفقت صورهم وهوياتهم مع البيان.

وتُعد إسواتيني، التي تحيط بها جنوب إفريقيا من كل الجهات، آخر مملكة مطلقة في إفريقيا، ويتولى حكمها الملك مسواتي الثالث منذ عام 1986، وهو يواجه انتقادات بسبب نمط حياته الفاخر وتُوجّه إليه اتهامات متكررة بانتهاك حقوق الإنسان.

يُذكر أن الرئيس ترمب جعل من مكافحة الهجرة غير النظامية أولوية في سياسته الداخلية، مشيراً إلى ما وصفه بـ"غزو من مجرمين أجانب" يستهدف بلاده، لكن برنامجه للترحيل الجماعي واجه عراقيل قانونية عديدة، خصوصاً في ما يتعلق بحقوق الأفراد المُرحّلين وإمكانية تقديمهم طلبات لجوء أو طعون قانونية.


مصدر:TRT Arabi
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