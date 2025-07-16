وكانت الولايات المتحدة قد رحّلت في 4 يوليو/تموز الجاري 8 مهاجرين غير نظاميين إلى جنوب السودان، وذلك بعد تصديق المحكمة العليا الأمريكية على القرار عقب نزاع قضائي طويل.

وفي منشور على منصة "إكس"، أوضحت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية أنها نفذت "عملية ترحيل جوّي إلى دولة ثالثة هي إسواتيني"، مشيرة إلى أن المرحّلين الخمسة هم "مجرمون أجانب يقيمون بصورة غير قانونية في الولايات المتحدة"، وقد رفضت دولهم الأصلية إعادتهم.

ووفق الوزارة، فإن المرحّلين ينحدرون من فيتنام، ولاوس، واليمن، وكوبا، وجامايكا، وقد أُرفقت صورهم وهوياتهم مع البيان.

وتُعد إسواتيني، التي تحيط بها جنوب إفريقيا من كل الجهات، آخر مملكة مطلقة في إفريقيا، ويتولى حكمها الملك مسواتي الثالث منذ عام 1986، وهو يواجه انتقادات بسبب نمط حياته الفاخر وتُوجّه إليه اتهامات متكررة بانتهاك حقوق الإنسان.

يُذكر أن الرئيس ترمب جعل من مكافحة الهجرة غير النظامية أولوية في سياسته الداخلية، مشيراً إلى ما وصفه بـ"غزو من مجرمين أجانب" يستهدف بلاده، لكن برنامجه للترحيل الجماعي واجه عراقيل قانونية عديدة، خصوصاً في ما يتعلق بحقوق الأفراد المُرحّلين وإمكانية تقديمهم طلبات لجوء أو طعون قانونية.



