وقال المدير العام لوزارة الصحة منير البرش: "ارتقى 9 شهداء بسبب المجاعة وسوء التغذية، من بينهم طفلان خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية".

وأضاف أن إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن المجاعة وسوء التغذية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ارتفع إلى 122 فلسطينياً، بينهم 83 طفلاً.

ويعيش قطاع غزة واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في تاريخه، حيث تتداخل المجاعة القاسية مع حرب إبادة جماعية تشنها إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ومع الإغلاق الكامل للمعابر ومنع دخول الغذاء والدواء منذ 2 مارس/آذار الماضي، تفشت المجاعة في أنحاء القطاع، وظهرت أعراض سوء التغذية الحاد على الأطفال والمرضى.

في غضون ذلك، استُشهد 12 فلسطينياً وأُصيب آخرون، الجمعة، جراء هجمات إسرائيلية متفرقة استهدفت خياماً تؤوي نازحين، وتجمعين مدنيين، ومواطنين في أثناء انتظارهم المساعدات في قطاع غزة.

وفي أحدث الهجمات، استُشهد 5 فلسطينيين بينهم طفلة، وأُصيب 10 آخرون، بقصف إسرائيلي استهدف مدرسة "القاهرة" التي تؤوي آلاف النازحين المدنيين في مدينة غزة.

وسبق ذلك، استشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة 3 آخرين في قصف جوي استهدف تجمعاً مدنياً في حي الزيتون جنوب شرقي المدينة.

كما استُشهد فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في أثناء انتظاره للحصول على مساعدات شمالي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وفي حي التفاح شرقي مدينة غزة، أسفر قصف جوي إسرائيلي عن استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة عدد آخر، بعد استهداف تجمع مدني.

كما استُشهد فلسطيني وأُصيب آخرون بقصف طائرة مسيّرة إسرائيلية خيمة على سطح مدرسة الرمال التي تؤوي نازحين في حي الرمال بمدينة غزة.

في السياق، استنكر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الجمعة، انتفاء "الإنسانية" و"التعاطف" مع الفلسطينيين في قطاع غزة الذي لا يعاني من أزمة إنسانية فحسب بل "أزمة أخلاقية تتحدى الضمير العالمي".

وقال في كلمة عبر الفيديو لمنظمة العفو الدولية: "لا أستطيع تفسير مدى اللا مبالاة والتقاعس الذي نراه من كثيرين في المجتمع الدولي. انعدام التعاطف. انعدام الحقيقة. انعدام الإنسانية".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية في غزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلةً النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلَّفت الإبادة، بدعم أمريكي، أكثر من 203 آلاف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافةً إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.