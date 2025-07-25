الحرب على غزة
2 دقيقة قراءة
الاحتلال يواصل قتل وتجويع مدنيي غزة.. وغوتيريش يُدين انتفاء "الإنسانية" في التعامل مع الفلسطينيين
أعلنت وزارة الصحة بغزة، الجمعة، وفاة 9 فلسطينيين بينهم طفلان خلال 24 ساعة جراء سياسة التجويع الإسرائيلية التي تتزامن مع حرب إبادة جماعية متواصلة منذ 22 شهراً.
الاحتلال يواصل قتل وتجويع مدنيي غزة.. وغوتيريش يُدين انتفاء "الإنسانية" في التعامل مع الفلسطينيين
الاحتلال يواصل استهداف مدنيي غزة قتلاً وتجويعاً / AA
25 يوليو 2025

وقال المدير العام لوزارة الصحة منير البرش: "ارتقى 9 شهداء بسبب المجاعة وسوء التغذية، من بينهم طفلان خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية".

وأضاف أن إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن المجاعة وسوء التغذية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ارتفع إلى 122 فلسطينياً، بينهم 83 طفلاً.

ويعيش قطاع غزة واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في تاريخه، حيث تتداخل المجاعة القاسية مع حرب إبادة جماعية تشنها إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ومع الإغلاق الكامل للمعابر ومنع دخول الغذاء والدواء منذ 2 مارس/آذار الماضي، تفشت المجاعة في أنحاء القطاع، وظهرت أعراض سوء التغذية الحاد على الأطفال والمرضى.

في غضون ذلك، استُشهد 12 فلسطينياً وأُصيب آخرون، الجمعة، جراء هجمات إسرائيلية متفرقة استهدفت خياماً تؤوي نازحين، وتجمعين مدنيين، ومواطنين في أثناء انتظارهم المساعدات في قطاع غزة.

وفي أحدث الهجمات، استُشهد 5 فلسطينيين بينهم طفلة، وأُصيب 10 آخرون، بقصف إسرائيلي استهدف مدرسة "القاهرة" التي تؤوي آلاف النازحين المدنيين في مدينة غزة.

وسبق ذلك، استشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة 3 آخرين في قصف جوي استهدف تجمعاً مدنياً في حي الزيتون جنوب شرقي المدينة.

كما استُشهد فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في أثناء انتظاره للحصول على مساعدات شمالي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وفي حي التفاح شرقي مدينة غزة، أسفر قصف جوي إسرائيلي عن استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة عدد آخر، بعد استهداف تجمع مدني.

كما استُشهد فلسطيني وأُصيب آخرون بقصف طائرة مسيّرة إسرائيلية خيمة على سطح مدرسة الرمال التي تؤوي نازحين في حي الرمال بمدينة غزة.

في السياق، استنكر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الجمعة، انتفاء "الإنسانية" و"التعاطف" مع الفلسطينيين في قطاع غزة الذي لا يعاني من أزمة إنسانية فحسب بل "أزمة أخلاقية تتحدى الضمير العالمي".

وقال في كلمة عبر الفيديو لمنظمة العفو الدولية: "لا أستطيع تفسير مدى اللا مبالاة والتقاعس الذي نراه من كثيرين في المجتمع الدولي. انعدام التعاطف. انعدام الحقيقة. انعدام الإنسانية".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية في غزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلةً النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلَّفت الإبادة، بدعم أمريكي، أكثر من 203 آلاف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافةً إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.

مصدر:TRT Arabi
اكتشف
"تلتزم تحقيق السلام مع لبنان".. المبعوث الأمريكي يدافع عن إسرائيل رغم اعتداءاتها المتواصلة
البرغوثي: نواجه مخططات تطهير عرقي ضد الفلسطينيين.. وأمريكا تواصل انحيازها الكامل لإسرائيل
مظاهرة داعمة لفلسطين أمام البيت الأبيض احتجاجاً على زيارة نتنياهو
جيش الاحتلال يعلن اعتقال خلية يزعم أنها تتبع فيلق القدس الإيراني جنوبي سوريا
ترمب يتوعد الدول المتحالفة مع بريكس برسوم جمركية إضافية بنسبة 10%
ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في تكساس إلى 82 قتيلاً وسط استمرار البحث عن مفقودين
ترمب: أمامنا فرصة جيّدة للتوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن في غزة هذا الأسبوع
قادة "بريكس" يدعون إلى إنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية ويُدينون الهجمات على إيران
القسام تستهدف تجمعات لجيش الاحتلال بخان يونس وتقصف مستوطنتين محاذيتين لغزة
بلا نتيجة حاسمة.. انتهاء الجلسة الأولى من المحادثات غير المباشرة بين حماس وإسرائيل
جيش الاحتلال يستهدف مواني ومحطة كهرباء في اليمن والحوثيون يعلنون التصدي للهجوم
الضفة.. شهيدان في نابلس وإخطارات بالهدم في الخليل و296 انتهاكاً إسرائيلياً في سلفيت
الدوحة.. جولة مفاوضات جديدة غير مباشرة بين حماس وإسرائيل لأجل وقف إطلاق النار في غزة
"بملايين الدولارات".. تقرير بريطاني: شركة أمريكية تخطط لتهجير فلسطينيي غزة عبر المساعدات الإنسانية
عائلات الأسرى الإسرائيليين تطالب باتفاق شامل تزامناً مع مفاوضات الدوحة
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us