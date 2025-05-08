سياسة
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ترمب يدعو إلى هدنة تستمر 30 يوماً بين روسيا وأوكرانيا.. وزيلينسكي: مستعدون لتنفيذها فوراً
قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، مساء الخميس، إنه أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في مكالمة هاتفية بأن كييف مستعدة لوقف إطلاق النار لمدة 30 يوما مع روسيا "بدءاً من هذه اللحظة".
ترمب يدعو إلى هدنة تستمر 30 يوماً بين روسيا وأوكرانيا.. وزيلينسكي: مستعدون لتنفيذها فوراً
لقاء سابق لترمب وفولوديمير زيلينسكي بالبيت الأبيض في فبراير/شباط 2025 / Reuters
8 مايو 2025

وأضاف زيلينسكي، في خطابه المسائي عبر الفيديو، أن تنفيذ وقف إطلاق النار لمدة 30 يوما، كما اقترحته واشنطن لأول مرة في مارس/آذار الماضي، سيكون "مؤشرا حقيقيا" على التقدم نحو السلام.

وأكد الرئيس الأوكراني أنه على روسيا أن تُثبت استعدادها لإنهاء الحرب، بدءا بوقف إطلاق نار “غير مشروط”.

وفي وقت سابق الخميس، دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى وقف إطلاق نار غير مشروط لمدة 30 يوما بين روسيا وأوكرانيا وقال إن البلدين سيتحملان المسؤولية عن "قدسية هذه المفاوضات المباشرة".

وقال ترمب في منشور على منصة تروث سوشيال: "إذا لم يتم احترام وقف إطلاق النار، فإن الولايات المتحدة وشركاءها سيفرضون مزيدا من العقوبات".

في السياق، وصف نائب الرئيس الأمريكي، جيه دي فانس، في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية الخميس، طلب روسيا "المبالغ فيه" من التنازلات بأنه "رغبة في الاستيلاء على أراضٍ أوكرانية لم تستول عليها بالقوة بعد".

وقال فانس بحسب ما نقلت شبكة CNN: "كنا نعلم أن روسيا ستطلب الكثير، لأن تصورها للحرب قائم على الأرض، أي أنهم منتصرون.. وبالطبع، يرغب الأوكرانيون في وقف إطلاق النار، جزئيًا لأن الأمور لم تكن تسير على ما يرام بالنسبة لهم خلال الأشهر القليلة الماضية".

وأضاف: "موقفنا هو أننا لا نريد انهيار أوكرانيا ومن الواضح أننا نريد أن تظل أوكرانيا دولة ذات سيادة، لكن روسيا لا يمكنها أن تتوقع أن تُمنح أراضٍ لم تسيطر عليها بعد، وهذا أحد البنود التي وضعتها في خطة السلام الأولية".

والاثنين، أعلنت الرئاسة الروسية "الكرملين"، هدنة مؤقتة في أوكرانيا لثلاثة أيام بمناسبة الذكرى 80 للانتصار على النازية، وقال الكرملين إنه بقرار من الرئيس فلاديمير بوتين وبمناسبة الذكرى 80 للانتصار على النازية ولأسباب إنسانية، يعلن الجانب الروسي وقف إطلاق النار من 8 مايو/أيار حتى 11 من الشهر ذاته.

ومنذ 24 فبراير/ شباط 2022 تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا" في شؤونها.

مصدر:TRT Arabi
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