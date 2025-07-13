يأتي هذا التحرك حسب إذاعة "صوت فلسطين" الرسمية، بعد تأجيل "مؤتمر فلسطين الدولي"، الذي كان من المزمع عقده بين 17 و20 يونيو/حزيران الماضي، بسبب الهجمات الإسرائيلية على إيران بدعم أمريكي، التي بدأت في 13 يونيو واستمرت 12 يوماً، ما دفع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى إعلان تأجيله.

وأوضح عوض الله أن العمل جارٍ حالياً على مستوى لجان متخصصة وموائد مستديرة، تشمل ثماني لجان برئاسات مشتركة من دول متعددة، بهدف وضع الأسس العملية لتنفيذ حل الدولتين.

وأكد أن الاعتراف بدولة فلسطين يُعد مسألة دولية ومحورية في جهود إنهاء الاحتلال، وتمكين الحكومة الفلسطينية من تولي مسؤولياتها في قطاع غزة، مشيراً إلى أن المؤتمر يهدف إلى تعزيز هذه الرؤية وتشجيع الدول على الاعتراف الرسمي بفلسطين.

ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من السعودية أو فرنسا بشأن توزيع الدعوات، في حين أعلنت إسرائيل والولايات المتحدة رفضهما الصريح لانعقاد مؤتمر دعم حل الدولتين.

وتتزامن هذه التحركات مع استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بدعم أمريكي، في حملة توصف بالإبادة الجماعية وتشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، في تحدٍ للنداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية.

وأسفرت هذه الحملة عن سقوط نحو 196 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، إلى جانب أكثر من 10 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين.