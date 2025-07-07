وبحسب مصادر في الخارجية التركية، بحث الوزيران فيدان ولافروف القضايا السياسية والاقتصادية الثنائية، إلى جانب موضوع التعاون في مجال الطاقة.

وقيّم فيدان ولافروف خلال اللقاء المخاطر التي يشكلها العدوان الإسرائيلي المتزايد في المنطقة، وناقشا التطورات في غزة، والأنشطة النووية الإيرانية، والوضع في أفغانستان، وغيرها من القضايا الإقليمية.

وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 جرائم إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 194 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، فضلاً عن مئات آلاف النازحين.

كما التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الاثنين، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، وجاء اللقاء على هامش القمة الـ17 لقادة مجموعة بريكس، بحسب منشور لوزارة الخارجية التركية على منصة إكس.

والتقى فيدان على هامش القمة أيضا، كلا من نظيره البيلاروسي ماكسيم ريجينكوف ونائب رئيس الوزراء ووزير خارجية كازاخستان مراد نورتليو، بحسب منشور لوزارة الخارجية التركية على منصة إكس.

تجدر الإشارة إلى أن مجموعة "بريكس" تأسست عام 2006 من البرازيل وروسيا والهند والصين، وانضمت إليها جنوب إفريقيا في 2011 لتتحول إلى "بريكس"، وهي منصة دولية للتشاور والتعاون.

وفي أغسطس/آب 2023، انضمت إلى المجموعة كل من مصر وإثيوبيا والإمارات وإيران في إطار التوسعة، بينما أعلنت البرازيل، التي تترأس الدورة الحالية، في يناير/كانون الثاني 2025 عن انضمام إندونيسيا أيضاً.

ولا تمتلك "بريكس" أمانة عامة، بل تُدار أعمالها من الدولة التي تتولى الرئاسة الدورية ومدتها عام واحد.