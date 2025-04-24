الحرب على غزة
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"الحوثي": 6 غارات أمريكية تستهدف محافظتي مأرب وعمران في اليمن
أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، مساء الخميس، عن 6 غارات أمريكية استهدفت مديرية بمحافظة مأرب ومديرية حرف سفيان بمحافظة عمران.
"الحوثي": 6 غارات أمريكية تستهدف محافظتي مأرب وعمران في اليمن
آثار الدمار جراء الغارات الأمريكية على اليمن / Reuters
24 أبريل 2025

وأضافت قناة المسيرة التابعة لجماعة الحوثي، في نبأ مقتضب، أن "عدواناً أمريكياً" استهدف بـ4 غارات مديرية مدغل بمحافظة مأرب، وغارتين بمديرية حرف سفيان في محافظة عمران. ولم تتوفر على الفور معلومات بشأن وقوع خسائر بشرية أو مادية.

وفي وقت سابق الخميس، أعلنت جماعة الحوثي استهداف عدوان أمريكي لمديريتي الحيمة الداخلية ومناخة، بمحافظة صنعاء (وسط). وحتى الساعة 21:45 "ت.غ" لم تتوفر إفادة رسمية أمريكية في هذا الشأن.

ومنذ 15 مارس/ آذار الماضي، شنّت الولايات المتحدة نحو 1000 غارة على اليمن، قتلت 217 مدنياً وأصابت 436 آخرين، معظمهم أطفال ونساء، حسب بيانات للحوثيين لا تشمل الضحايا من قواتهم.

وبدأت هذه الغارات بعد أوامر أصدرها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، لجيش بلاده بشن "هجوم كبير" ضد جماعة الحوثي، قبل أن يهدد بـ"القضاء عليها تماماً".

لكن الجماعة تجاهلت تهديد ترمب، واستأنفت قصف مواقع داخل إسرائيل وسفن في البحر الأحمر متوجهة إليها، ردا على استئناف تل أبيب منذ 18 مارس الماضي، حرب الإبادة بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

وبدعم أمريكي مطلق، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت أكثر من 168 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

مصدر:TRT ARABI
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