وشملت اللقاءات استقبال سفير بيلاروسيا الجديد، أناتولي غلاز، الذي سلّم أوراق اعتماده خلال حفل بروتوكولي، أعرب خلاله عن تطلّع بلاده إلى تعزيز العلاقات الثنائية مع أنقرة على مختلف الأصعدة، لا سيما في المجالات الاقتصادية والتجارية.

كما استقبل الرئيس أردوغان سفيرة البرازيل، جيلدا موتا سانتوس نيفيس، التي شدّدت على أهمية الشراكة بين أنقرة وبرازيليا، وعبّرت عن رغبة بلادها في تطوير التعاون مع تركيا في مجالات الزراعة والطاقة والابتكار الصناعي.

وفي اللقاء الثالث، تسلّم الرئيس التركي أوراق اعتماد سفير جورجيا، أرتشيل كالانديا، الذي أكد عمق العلاقات التاريخية بين البلدين الجارين، والإرادة المشتركة لتوسيع آفاق التعاون السياسي والاقتصادي والأمني.

كما شهد المجمع الرئاسي تسليم أوراق اعتماد سفير الإكوادور، بيدرو فينتيمييا، الذي عبّر عن رغبة بلاده في تعزيز العلاقات مع تركيا، لا سيما في مجالات التبادل التجاري والاستثمار في قطاعات السياحة والموارد الطبيعية.

واختُتمت مراسم اليوم باستقبال سفيرة فيتنام الجديدة، دانغ ثي تو ها، التي سلّمت أوراق اعتمادها رسمياً، وأكدت حرص فيتنام على تطوير شراكة استراتيجية مع تركيا، وتوسيع التبادل التجاري والثقافي بين البلدين.

ورحّب الرئيس أردوغان بالسفراء الجدد وتمنى لهم التوفيق في أداء مهامهم، مؤكدًا حرص تركيا على تعزيز علاقاتها الثنائية مع مختلف الدول وفق مبدأ الاحترام المتبادل والتعاون المثمر.