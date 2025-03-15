جاء ذلك في تصريحات صحفية لكارني (59 عاماً) بعد أداء اليمين رئيساً لوزراء كندا خلفاً لجاستن ترودو.

وقال كارني: "نحترم الرئيس ترمب، يضع الرئيس ترمب بعض القضايا المهمة جداً على رأس برنامجه. ونحن نتفهم برنامجه".

وأشار إلى أنه عمل مع ترمب في اجتماعات دولية، مضيفاً: "في كثير من النواحي، تداخلت تجربتي مع تجربة الرئيس، فكلانا يهتم بمصالح بلده. لكنه يعلم، وأنا أعلم من تجربتي الطويلة، أننا قادران على إيجاد حلول مشتركة مربحة للطرفين".

وتطرق كارني إلى حديث إدارة ترمب عن ضم كندا قائلاً: "لن نكون أبدا بأي شكل من الأشكال جزءاً من الولايات المتحدة".

وذكر أنه سيزور لندن وباريس الأسبوع المقبل، في إطار السعي إلى تعزيز التحالفات في أوروبا مع انهيار العلاقات مع الولايات المتحدة.

وفرضت الولايات المتحدة اعتباراً من 4 مارس/آذار الجاري، رسوماً بنسبة 25% على المنتجات المستوردة من كندا. كما أشار ترمب مراراً إلى رغبته في ضم كندا إلى الولايات المتحدة، لتصبح الولاية الأمريكية رقم 51.