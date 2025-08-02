سياسة
رداً على تصريحات ميدفيديف.. ترمب يأمر بنشر غواصتين نوويتين بـ"مناطق مناسبة"
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الجمعة، إنه أمر بإعادة نشر غواصتين في "مناطق مناسبة"، رداً على تصريحات الرئيس الروسي السابق ديمتري ميدفيديف بشأن خطر نشوب حرب بين البلدين المسلحين نووياً.
2 أغسطس 2025

جاء ذلك في منشور للرئيس الأمريكي عبر منصة "تروث سوشيال"، إذ أفاد بأنه أمر بإعادة نشر غواصتين نوويتين في مناطق مناسبة رداً على التصريحات المستفزة لميدفيديف، الذي يشغل حالياً منصب نائب رئيس مجلس الأمن الروسي.

و لم يُكشف عن الوجهة المحددة للغواصتين، إذ أشار ترمب فقط في منشوره إلى "مناطق مناسبة"، وذكر: "بناء على التصريحات الاستفزازية للغاية لرئيس روسيا السابق ديمتري ميدفيديف، أمرت بنشر غواصتين نوويتين في المناطق المناسبة تحسباً لأن تكون هذه التصريحات الحمقاء والتحريضية أكثر من مجرد تصريحات".

وأضاف ترمب أن "التصريحات المتعلقة بالأسلحة النووية لها أهمية كبيرة، وغالباً ما قد تؤدي إلى نتائج غير مرغوب بها، آمل ألا تكون هذه الحالة واحدة من تلك الحالات".

وتبادل ترمب وميدفيديف توجيه انتقادات حادة خلال الأيام القليلة الماضية بعد أن قال الرئيس الأمريكي، مطلع هذا الأسبوع، إن روسيا أمامها "10 أيام من اليوم" للموافقة على وقف إطلاق النار في أوكرانيا أو مواجهة رسوم جمركية عليها وعلى مشتري النفط منها.

وقال ميدفيديف أمس الخميس إن “على ترمب أن يتذكر أن موسكو تمتلك قدرات الضربة النووية التي كانت تستخدم في الحقبة السوفيتية كملاذ أخير”، وذلك بعد أن قال ترمب لميدفيديف "انتبه لكلامك".

