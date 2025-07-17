سوريا الجديدة
2 دقيقة قراءة
لابيد ينتقد هجمات جيش الاحتلال على دمشق.. ونتنياهو يتمسك بسياسة نزع السلاح في جنوب سوريا
انتقد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، اليوم الخميس، استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي العاصمة السورية دمشق، بما في ذلك القصر الرئاسي، واصفاً الهجوم بأنه "سلوك متهور" ولا يخدم الأهداف الاستراتيجية لإسرائيل.
لابيد ينتقد هجمات جيش الاحتلال على دمشق.. ونتنياهو يتمسك بسياسة نزع السلاح في جنوب سوريا
زعيم المعارضة يائير لابيد يهاجم نتنياهو إثر الهجمات الإسرائيلية على دمشق / Reuters
17 يوليو 2025

وقال لابيد، في مقابلة مع هيئة البث العبرية، إنّ "مهاجمة القصر الرئاسي في دمشق تمثل تقويضاً للنظام في سوريا، ولا تصبّ في مصلحة الاستقرار، في وقت تبذل فيه الولايات المتحدة وأوروبا جهوداً لتحقيق التهدئة في البلاد".

وأضاف: "نحن ملتزمون تجاه الدروز في السويداء، ولكن ليس من الصواب زعزعة النظام السوري في هذه المرحلة. التدخل بهذا الشكل لا يخدم أي هدف استراتيجي، بل يمنح الانطباع بأن إسرائيل فوق القانون".

ويُعَدّ لابيد أول سياسي إسرائيلي يخرج علناً لانتقاد الهجمات التي شنتها إسرائيل مؤخراً على أهداف في دمشق.

في المقابل، دافع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن الهجمات العسكرية، معلناً ما وصفها بـ"سياسة واضحة" لنزع السلاح من المناطق الواقعة جنوب العاصمة السورية.

وقال نتنياهو في بيان متلفز الخميس: "اعتمدنا سياسة نزع السلاح من المنطقة الممتدة من جنوب دمشق، مروراً بمرتفعات الجولان، وصولاً إلى جبل الدروز. هذا هو الخط الأول".

وزعم أن الخط الثاني هو حماية أبناء الطائفة الدرزية في جبل الدروز، قائلاً: "لن نسمح بوجود قوات عسكرية معادية جنوب دمشق، كما لن نسمح بإلحاق الأذى بالدروز".

وأشار نتنياهو إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف، الأربعاء، مواقع للجيش السوري في محافظة السويداء، مؤكداً أن "وزارة الدفاع في دمشق أُدرجت هدفاً مباشراً للهجمات".

وأوضح أن "القوات السورية انسحبت باتجاه دمشق عقب وقف إطلاق النار، الذي تحقق -على حد زعمه- ليس عبر المفاوضات أو الوساطات، بل باستخدام القوة".

وتستخدم إسرائيل ما تزعم أنها "حماية الدروز" ذريعة لتبرير انتهاكاتها المتكررة لسيادة سوريا،​​​​​​ لكن معظم زعماء الطائفة الدرزية أكدوا، عبر بيان مشترك في وقت سابق، إدانتهم أي تدخل خارجي وتمسكهم بسوريا الموحدة، ورفضهم التقسيم أو الانفصال.

والاثنين، دخلت قوات من الجيش السوري السويداء لاستعادة الأمن وحماية الأهالي، بعد اندلاع اشتباكات بين جماعات مسلحة من المكونين الدرزي والبدوي في المحافظة، خلّفت عشرات القتلى والجرحى.

والأربعاء، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي عدواناً على سوريا، شمل غارات جوية على أكثر من 160 هدفاً في 4 محافظات، هي: السويداء ودرعا المتجاورتان، وريف دمشق ودمشق، التي قصف فيها مقر هيئة الأركان ومحيط القصر الرئاسي، وأسفرت عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 34.

مصدر:TRT Arabi
اكتشف
"تلتزم تحقيق السلام مع لبنان".. المبعوث الأمريكي يدافع عن إسرائيل رغم اعتداءاتها المتواصلة
البرغوثي: نواجه مخططات تطهير عرقي ضد الفلسطينيين.. وأمريكا تواصل انحيازها الكامل لإسرائيل
مظاهرة داعمة لفلسطين أمام البيت الأبيض احتجاجاً على زيارة نتنياهو
جيش الاحتلال يعلن اعتقال خلية يزعم أنها تتبع فيلق القدس الإيراني جنوبي سوريا
ترمب يتوعد الدول المتحالفة مع بريكس برسوم جمركية إضافية بنسبة 10%
ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في تكساس إلى 82 قتيلاً وسط استمرار البحث عن مفقودين
ترمب: أمامنا فرصة جيّدة للتوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن في غزة هذا الأسبوع
قادة "بريكس" يدعون إلى إنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية ويُدينون الهجمات على إيران
القسام تستهدف تجمعات لجيش الاحتلال بخان يونس وتقصف مستوطنتين محاذيتين لغزة
بلا نتيجة حاسمة.. انتهاء الجلسة الأولى من المحادثات غير المباشرة بين حماس وإسرائيل
جيش الاحتلال يستهدف مواني ومحطة كهرباء في اليمن والحوثيون يعلنون التصدي للهجوم
الضفة.. شهيدان في نابلس وإخطارات بالهدم في الخليل و296 انتهاكاً إسرائيلياً في سلفيت
الدوحة.. جولة مفاوضات جديدة غير مباشرة بين حماس وإسرائيل لأجل وقف إطلاق النار في غزة
"بملايين الدولارات".. تقرير بريطاني: شركة أمريكية تخطط لتهجير فلسطينيي غزة عبر المساعدات الإنسانية
عائلات الأسرى الإسرائيليين تطالب باتفاق شامل تزامناً مع مفاوضات الدوحة
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us