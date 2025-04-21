وهذه الاجتماعات، التي ينظمها سنوياً كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، تتناول القضايا والتحديات الاقتصادية العالمية، بالإضافة إلى الفرص المتاحة.

وخلال زيارته، من المتوقع أن يشارك شيمشك في عديد من اجتماعات المستثمرين، وأن يتحدث في فعاليات تقام في مراكز الفكر الرائدة، كما سيعقد اجتماعات ثنائية مع نظرائه في الدول الأخرى. كما سيلتقي كبار المسؤولين التنفيذيين في بنوك التنمية المتعددة الأطراف.

ومن المتوقع أيضاً أن يرافق محافظ البنك المركزي، فاتح كاراهان، شيمشك خلال زيارته إلى نيويورك. ويُنتظر أن يلتقي وزير المالية التركي نظيره الأمريكي، سكوت بيسنت، خلال زيارته إلى واشنطن.

كما سيحضر شيمشك الاجتماع الوزاري لمجموعة العشرين، ويعقد اجتماعات مع المسؤولين في مؤسسات التنمية المتعددة الأطراف مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، البنك الآسيوي للبنية التحتية والاستثمار، البنك الأوروبي للاستثمار، البنك الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية.