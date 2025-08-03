وفي أحدث الهجمات، قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي 3 فلسطينيين بقصف جوي استهدف تجمعاً مدنياً في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة. وقبل ذلك، قتل 18 فلسطينياً في قصف استهدف مدرسة تؤوي نازحين، ومقراً لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في خان يونس.

فيما استشهد 15 فلسطينيا وأصيب 22 آخرون بإطلاق نار نفذه جيش الاحتلال على تجمعات لمنتظري المساعدات، قرب نقطتي توزيع إحداهما في غرب رفح جنوبي القطاع، والأخرى على شارع صلاح الدين جنوبي منطقة وادي غزة.

وبعيدا عن إشراف الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية الدولية، بدأت تل أبيب منذ 27 مايو/أيار الماضي تنفيذ خطة توزيع مساعدات عبر ما يعرف بـ"مؤسسة غزة للإغاثة الإنسانية"، وهي جهة مدعومة إسرائيلياً وأمريكياً، لكنها مرفوضة من الأمم المتحدة. وبلغ عدد الشهداء الفلسطينيين الذين سقطوا برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء هذه الآلية 1422 شهيداً، وأكثر من 10 آلاف مصاب.

وفي وقت سابق، استهدفت غارة جوية مدرسة "الأمل" التابعة لوكالة الأونروا في منطقة الحي الياباني غرب خان يونس، ما أدى إلى استشهاد فلسطينيَين، كما أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني استشهاد أحد موظفيها وإصابة ثلاثة آخرين بعد قصف إسرائيلي مباشر طال مقرها في خان يونس، ما أدى إلى اندلاع حريق في الطابق الأول من المبنى.

وبالتزامن، واصل جيش الاحتلال عمليات تفجير ونسف منازل في شرق خان يونس، ما أدى إلى تطاير الشظايا ووصولها إلى أحياء غربية مأهولة بالنازحين، وتسبب ذلك في وقوع إصابات، حسب شهود عيان. وفي مدينة غزة، شنّت القوات الإسرائيلية عمليات نسف لمبانٍ سكنية ومنشآت في منطقة شرق حي التفاح شمال شرقي المدينة، وسط دمار واسع.