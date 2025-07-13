سياسة
1 دقيقة قراءة
روسيا تسيطر على قريتين في دونيتسك.. وأوكرانيا تعلن قتل عملاء روس في كييف
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، سيطرتها على قريتَي ميرني وميكولايفكا في غرب منطقة دونيتسك شرق أوكرانيا، مؤكدة توغلها عميقاً في دفاعات القوات الأوكرانية للاستيلاء على القريتين الواقعتين قرب الحدود الإدارية بين منطقتي دونيتسك ودنيبروبيتروفسك.
روسيا تسيطر على قريتين في دونيتسك.. وأوكرانيا تعلن قتل عملاء روس في كييف
وزير الدفاع الروسي أندريه بيلوسوف (على اليمين) وهو يحمل بندقية هجومية جديدة أثناء تفقده القوات التي تقاتل في أوكرانيا. / AP
13 يوليو 2025

من جانبه، لفت جهاز الأمن الأوكراني (إس بي يو) إلى قتل عملاء من جهاز الأمن الفيدرالي الروسي (إف إس بي) خلال عملية نفذها في منطقة كييف، استهدفت اعتقالهم للاشتباه في تورطهم في مقتل ضابط أوكراني الأسبوع الماضي.

وذكر الجهاز في بيان أنّ الضابط القتيل هو الكولونيل إيفان فورونيتش، وأنّ اثنين من المشتبه بهم، رجلاً وامرأة، يُعتقد أنهم نفذوا عملية الاغتيال. ولم يكشف البيان عن عدد عملاء جهاز الأمن الروسي الذين قُتلوا خلال العملية.

يأتي ذلك وسط تصعيد عسكري مستمر منذ أكثر من ثلاث سنوات بين روسيا وأوكرانيا، حيث كثفت روسيا هجماتها خلال الصيف الحالي، رغم تعثر المفاوضات التي تقودها الولايات المتحدة بهدف التوصل إلى وقف إطلاق النار وإنهاء القتال.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022 تشن روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا، وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلاً" في شؤونها.​​​​​​​

مصدر:TRT ARABI
اكتشف
"تلتزم تحقيق السلام مع لبنان".. المبعوث الأمريكي يدافع عن إسرائيل رغم اعتداءاتها المتواصلة
البرغوثي: نواجه مخططات تطهير عرقي ضد الفلسطينيين.. وأمريكا تواصل انحيازها الكامل لإسرائيل
مظاهرة داعمة لفلسطين أمام البيت الأبيض احتجاجاً على زيارة نتنياهو
جيش الاحتلال يعلن اعتقال خلية يزعم أنها تتبع فيلق القدس الإيراني جنوبي سوريا
ترمب يتوعد الدول المتحالفة مع بريكس برسوم جمركية إضافية بنسبة 10%
ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في تكساس إلى 82 قتيلاً وسط استمرار البحث عن مفقودين
ترمب: أمامنا فرصة جيّدة للتوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن في غزة هذا الأسبوع
قادة "بريكس" يدعون إلى إنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية ويُدينون الهجمات على إيران
القسام تستهدف تجمعات لجيش الاحتلال بخان يونس وتقصف مستوطنتين محاذيتين لغزة
بلا نتيجة حاسمة.. انتهاء الجلسة الأولى من المحادثات غير المباشرة بين حماس وإسرائيل
جيش الاحتلال يستهدف مواني ومحطة كهرباء في اليمن والحوثيون يعلنون التصدي للهجوم
الضفة.. شهيدان في نابلس وإخطارات بالهدم في الخليل و296 انتهاكاً إسرائيلياً في سلفيت
الدوحة.. جولة مفاوضات جديدة غير مباشرة بين حماس وإسرائيل لأجل وقف إطلاق النار في غزة
"بملايين الدولارات".. تقرير بريطاني: شركة أمريكية تخطط لتهجير فلسطينيي غزة عبر المساعدات الإنسانية
عائلات الأسرى الإسرائيليين تطالب باتفاق شامل تزامناً مع مفاوضات الدوحة
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us