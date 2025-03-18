وقالت الرئاسة الفلسطينية في بيان إن "مجازر إسرائيل بحق شعبنا في غزة تدل على ضرب كل الجهود المبذولة من المجتمع الدولي لتثبيت التهدئة والوصول إلى سلام يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة".

إدانة عربية

عربياً، أعربت الخارجية المصرية في بيان عن "إدانتها بأشد العبارات الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت قطاع غزة فجر الثلاثاء 18 مارس/آذار 2025 والتي أسفرت عن استشهاد أكثر من 300 فلسطيني حتى الآن معظمهم من النساء والأطفال".

ورأت أن ذلك "يشكل انتهاكاً صارخاً لاتفاق وقف إطلاق النار ويعد تصعيداً خطيراً يُنذر بعواقب وخيمة على استقرار المنطقة".

وقالت وزارة الخارجية في بيان: "تدين دولة قطر بأشد العبارات استئناف الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة الذي أدى إلى سقوط شهداء ومصابين بينهم أطفال ونساء".

وتابعت أنها تعتبر هذا العدوان "تحديا سافرا للإرادة الدولية الداعمة للسلام بما في ذلك اتفاق وقف إطلاق النار" الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، وحذرت الوزارة القطرية من أن "سياسات الاحتلال التصعيدية ستقود في نهاية المطاف إلى إشعال المنطقة والعبث بأمنها واستقرارها".

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، عن رئيس الوزراء الأردني جعفر حسان، قوله خلال جلسة لمجلس الوزراء، إن "الحرب التي تشنّها إسرائيل على غزة هي حرب على الإنسانية".

وأكّد حسان أن "المجتمع الدولي يجب أن يكون معنياً بوقف هذا التوحش الذي طال الأطفال والنساء والعزَّل، ويتمثل اليوم في التجويع لغايات التهجير وطرد الشعب الثابت على أرضه".

تنديد دولي

أما على الصعيد الدولي، فقال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، في حديث لإذاعة "أوندا سيرو" الإسبانية: "يجب علينا أن نشعر بالحزن ونرفض هذه الموجة الجديدة من العنف وهذا القصف الجديد الذي يضرب المدنيين دون تمييز".

وأكد ألباريس أن بلاده تُدين ليس فقط الهجمات الإسرائيلية على غزة، بل أيضاً قطع الكهرباء ومنع المساعدات الإنسانية، مشيراً إلى أن "هذه الأمور تتعارض مع القانون الإنساني الدولي".

وفي آيرلندا، أعرب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والدفاع سيمون هاريس، في بيان، عن قلقه الشديد إزاء استئناف إسرائيل الإبادة الجماعية في القطاع. وأكد أن بلاده ترغب في رؤية وقف دائم لإطلاق النار بوصف ذلك جزءاً من الطريق المؤدّي إلى سلام دائم في المنطقة.

بدوره، ذكر نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق، في بيان، أن الأمين العام للمنظمة أنطونيو غوتيريش "صُدم" من قتل الغارات الجوية الإسرائيلية مئات المدنيين الفلسطينيين في غزة.

وأضاف البيان أن غوتيريش يدعو بقوة إلى احترام وقف إطلاق النار، واستئناف تدفق المساعدات الإنسانية، وتبادل الأسرى.

وفجر الثلاثاء، كثفت إسرائيل بشكل مفاجئ وعنيف من إبادتها الجماعية بحق الفلسطينيين، بشن غارات جوية واسعة طالت معظم مناطق قطاع غزة واستهدفت المدنيين وقت السحور، وخلَّفت مئات الشهداء والجرحى والمفقودين خلال ساعات.

وأفادت وزارة الصحة في غزة بوصول "404 شهداء وأكثر من 562 إصابة، بينهم حالات خطيرة جداً" إلى المستشفيات، "نتيجة الاستهدافات والمجازر المتعددة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي منذ ساعات فجر اليوم على قطاع غزة".

وبدعمٍ أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إبادة جماعية في غزة، خلَّفت أكثر من 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.