وقالت الجمعية التركية، في بيان، إنها تواصل بذل أقصى طاقتها لإيصال المساعدات الغذائية إلى الفلسطينيين، لا سيما في قطاع غزة، حيث يواجه السكان خطر المجاعة نتيجة الحصار الإسرائيلي المتواصل.

وأضافت أنها تتابع أيضاً عن كثب أوضاع الفلسطينيين في الضفة الغربية، وتحرص على تقديم الدعم الإنساني للمحتاجين.

وأكدت الجمعية أنها نجحت، رغم التحديات، في إيصال الطرود الغذائية إلى العائلات في مدينة جنين، في الضفة الغربية المحتلة، بالتعاون مع الهلال الأحمر الفلسطيني.