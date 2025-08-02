وقالت الجمعية التركية، في بيان، إنها تواصل بذل أقصى طاقتها لإيصال المساعدات الغذائية إلى الفلسطينيين، لا سيما في قطاع غزة، حيث يواجه السكان خطر المجاعة نتيجة الحصار الإسرائيلي المتواصل.
وأضافت أنها تتابع أيضاً عن كثب أوضاع الفلسطينيين في الضفة الغربية، وتحرص على تقديم الدعم الإنساني للمحتاجين.
وأكدت الجمعية أنها نجحت، رغم التحديات، في إيصال الطرود الغذائية إلى العائلات في مدينة جنين، في الضفة الغربية المحتلة، بالتعاون مع الهلال الأحمر الفلسطيني.
ومنذ بدء الإبادة الجماعية في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بالتوازي جريمة تجويع بحق فلسطينيي غزة، حيث شددت إجراءاتها في 2 مارس/آذار الماضي بإغلاق جميع المعابر أمام المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية، ما تسبَّب في تفشي المجاعة ووصول مؤشراتها إلى مستويات "كارثية".
وخلَّفت الإبادة الجماعية في غزة نحو 208 آلاف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافةً إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.