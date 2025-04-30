سوريا الجديدة
3 دقيقة قراءة
22 قتيلاً في صحنايا السورية.. والاحتلال الإسرائيلي يواصل غاراته وسط تحذيرات من الفتنة
أعلنت السلطات السورية، اليوم الأربعاء، أن قوات الأمن العام تنفذ عمليات تمشيط واسعة ضد مجموعات خارجة عن القانون داخل أشرفية صحنايا بمحافظة ريف دمشق جنوبي البلاد.
22 قتيلاً في صحنايا السورية.. والاحتلال الإسرائيلي يواصل غاراته وسط تحذيرات من الفتنة
قوات الأمن السوري بعد اشتباكات في منطقة صحنايا بدمشق / AA
30 أبريل 2025

وأفادت مصادر أمنية بارتفاع عدد القتلى إلى 22 شخصاً من المدنيين وعناصر الأمن، جراء الهجمات التي نفَّذتها "مجموعات خارجة عن القانون" في منطقة أشرفية صحنايا.

وقال مدير أمن ريف دمشق، المقدم حسام الطحان، في بيان نشرته وزارة الداخلية عبر تليغرام، إن تلك المجموعات صعَّدت اعتداءاتها صباح الأربعاء، وهاجمت نقاطاً وحواجز أمنية على أطراف المدينة، ما أدى إلى مقتل 11 عنصراً من قوات إدارة الأمن العام.

وأوضح الطحان أنه "على خلفية الأحداث التي شهدتها مدينة جرمانا خلال اليومين الماضيين، جرى التوصل إلى اتفاق مع وجهاء المدينة يقضي بوقف إطلاق النار وتسليم جثامين الضحايا الذين قُتلوا داخل المدينة، وقد باشرت الجهات المختصة بتنفيذ بنود هذا الاتفاق فوراً".

واستدرك: "إلا أن مجموعات خارجة عن القانون تسللت ليل أمس (الثلاثاء) إلى الأراضي الزراعية في منطقة أشرفية صحنايا، واستهدفت كل تحرك مدني أو أمني، مما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى من المدنيين ومن عناصر قوات الأمن العام".

وتابع: "في محاولة لاحتواء الموقف وحقن الدماء، تدخلت عدة جهات (لم يسمها) لوقف عمليات إطلاق النار، إلا أن المجموعات نكثت بتعهدها مجدداً، وهاجمت نقطة أمنية جديدة، ما أدى إلى استشهاد 5 عناصر إضافيين من قوات الأمن العام، ليبلغ إجمالي عدد الشهداء 16 شهيداً".

وشدد الطحان على أن قوات الأمن لن تتوانى "في ملاحقة كل من تسوّل له نفسه المساس بأمن الوطن، وسنتخذ كل الإجراءات اللازمة لضمان عودة الأمن والاستقرار إلى المنطقة".

غارة إسرائيلية

في السياق نفسه، قال مصدر في وزارة الداخلية السورية لرويترز، إن ضربة إسرائيلية على مشارف العاصمة دمشق، اليوم الأربعاء، أسفرت عن مقتل أحد أفراد قوات الأمن السورية.

وزعمت إسرائيل أنها ضربت "مجموعة متطرفة" كانت تستعد لشن هجوم على الأقلية الدرزية في بلدة صحنايا على مشارف دمشق.

 لكنَّ المصدر في وزارة الداخلية السورية عارض تلك الرواية، وقال إن قوات الأمن السورية تسعى لوضع حد لاشتباكات في صحنايا بين جماعات مسلحة تعمل خارج سيطرة الدولة.

“كلنا خاسرون”

من جهته، حذر مفتي سوريا الشيخ أسامة الرفاعي، من "الفتن والانتقام والإصغاء لأصوات الشياطين"، داعياً لأن تأخذ العدالة مجراها في أحداث ريف دمشق "من أجل التعايش السليم الذي يحفظ دماء شبابنا”، مشيراً إلى أنه "إذا اشتعلت الفتنة فنحن خاسرون بكل طوائفنا، ولن يكون هناك رابح واحد”.

 وحدة سوريا

في غضون ذلك، أجرى الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي، وليد جنبلاط، اتصالات لوقف إطلاق النار في منطقة أشرفية صحنايا، في سوريا.

وقال الحزب التقدمي الاشتراكي، في بيان اليوم الأربعاء، إن جنبلاط طلب أن "تعالَج الأمور انطلاقاً من منطق الدولة ووحدة سوريا بجميع مكوّناتها".

تأتي هذه الأحداث عقب إعلان وزارة الداخلية السورية، الثلاثاء، سقوط قتلى وجرحى إثر اشتباكات متقطعة بين قوات الأمن ومجموعات مسلحة في حي جرمانا، الذي يقطنه دروز، جنوب العاصمة دمشق.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن الاشتباكات "جاءت على خلفية انتشار مقطع صوتي مسيء للنبي محمد، صلى الله عليه وسلم، وما تلاه من تحريض وخطاب كراهية على مواقع التواصل الاجتماعي".

مصدر:TRT ARABI
اكتشف
بعد طلب هولندا مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية.. باريس: أمر مشروع ندعو لمدارسته
بعد طلب هولندا مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية.. باريس: أمر مشروع ندعو لمدارسته
النرويج تنهي استثماراتها في شركة "باز" الإسرائيلية لدعمها المستوطنات بالضفة
النرويج تنهي استثماراتها في شركة "باز" الإسرائيلية لدعمها المستوطنات بالضفة
جيش الاحتلال يهدم منزلًا في جنوبي الضفة الغربية ويواصل عدوانه في طولكرم.. ووفاة أسيرة سابقة
جيش الاحتلال يهدم منزلًا في جنوبي الضفة الغربية ويواصل عدوانه في طولكرم.. ووفاة أسيرة سابقة
ويتكوف يصل إلى إسرائيل.. وعائلات الأسرى في غزة تطالب باتفاق خلال 24 ساعة
ويتكوف يصل إلى إسرائيل.. وعائلات الأسرى في غزة تطالب باتفاق خلال 24 ساعة
القسام تعلن الإفراج عن الجندي الإسرائيلي-الأمريكي عيدان ألكسندر اليوم
القسام تعلن الإفراج عن الجندي الإسرائيلي-الأمريكي عيدان ألكسندر اليوم
إسرائيل تُصدق على استئناف تسوية الأراضي في الضفة الغربية وسط رفض فلسطيني واسع
إسرائيل تُصدق على استئناف تسوية الأراضي في الضفة الغربية وسط رفض فلسطيني واسع
بعد محادثات ليومين.. اتفاق صيني-أمريكي بشأن الرسوم الجمركية
بعد محادثات ليومين.. اتفاق صيني-أمريكي بشأن الرسوم الجمركية
جماعة الحوثي تعلن أن طيراناً إسرائيلياً شنّ سلسلة غارات على محافظة الحُديدة
جماعة الحوثي تعلن أن طيراناً إسرائيلياً شنّ سلسلة غارات على محافظة الحُديدة
ترحيب بعزم حماس الإفراج عن ألكسندر.. ونتنياهو يزعم أن الاتفاق بلا مقابل ومعارضوه يرمونه بالفشل
ترحيب بعزم حماس الإفراج عن ألكسندر.. ونتنياهو يزعم أن الاتفاق بلا مقابل ومعارضوه يرمونه بالفشل
بعد اتصالات مع واشنطن.. حماس توافق على الإفراج عن الجندي عيدان ألكسندر في إطار جهود وقف إطلاق النار
بعد اتصالات مع واشنطن.. حماس توافق على الإفراج عن الجندي عيدان ألكسندر في إطار جهود وقف إطلاق النار
"قلق من مواصلة البناء".. هيئة البث العبرية: الجيش لم يدمر سوى ربع أنفاق حماس بغزة
"قلق من مواصلة البناء".. هيئة البث العبرية: الجيش لم يدمر سوى ربع أنفاق حماس بغزة
زيلينسكي يرى تفكير روسيا بإنهاء الحرب "علامة إيجابية" ويدعو لوقف النار من الغد
زيلينسكي يرى تفكير روسيا بإنهاء الحرب "علامة إيجابية" ويدعو لوقف النار من الغد
بعد جولة خليجية.. روبيو إلى تركيا برفقة ترمب لحضور اجتماع الناتو
بعد جولة خليجية.. روبيو إلى تركيا برفقة ترمب لحضور اجتماع الناتو
الاحتلال يدّعي أنه "سيؤمّن" نقل المساعدات إلى غزة.. وحماس تتهمه بارتكاب "جريمة حرب مركبة"
الاحتلال يدّعي أنه "سيؤمّن" نقل المساعدات إلى غزة.. وحماس تتهمه بارتكاب "جريمة حرب مركبة"
أردوغان مهنئاً بعيد الأم: لا نستطيع رد جميلهن
أردوغان مهنئاً بعيد الأم: لا نستطيع رد جميلهن
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us