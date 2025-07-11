الحرب على غزة
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استشهاد فلسطينيَّين برصاص واعتداء مستوطنين إسرائيليين في بلدة سنجل شمالي رام الله
استشهد فلسطينيان، الجمعة، برصاص واعتداء مستوطنين إسرائيليين في بلدة سنجل شمالي مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية المحتلة، وفق ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.
استشهاد فلسطينيَّين برصاص واعتداء مستوطنين إسرائيليين في بلدة سنجل شمالي رام الله
اللحظات الأولى بعد استشهاد الشاب سيف الدين مصلط جراء اعتداء المستوطنين عليه بالضرب الشديد في بلدة سنجل شمالي رام الله / وسائل التواصل
11 يوليو 2025

وقالت الوزارة، في بيان، إن الشاب محمد رزق حسين الشلبي (23 عاماً) استُشهد متأثراً بإصابته برصاص مستوطنين في البلدة. وأوضحت أن "التقرير الطبي أكد إصابته بالرصاص الحي في الصدر، وقد اخترقت الرصاصة جسده من الأمام إلى الخلف، وتُرك ينزف لساعات حتى فارق الحياة".

وسبق ذلك استشهاد الشاب سيف الدين كامل عبد الكريم مصلط (23 عاماً) في البلدة ذاتها، جراء "الاعتداء عليه بالضرب المبرح في أنحاء جسده من قبل مستوطنين"، حسب ما أفادت به الوزارة في بيان سابق.

ويأتي هذا الاعتداء ضمن سلسلة جرائم ينفذها المستوطنون وجيش الاحتلال بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية، والتي تصاعدت بالتزامن مع الإبادة الجماعية الجارية في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأسفرت هذه الاعتداءات، وفق معطيات فلسطينية، عن استشهاد ما لا يقل عن 998 فلسطينياً في الضفة الغربية، وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، واعتقال أكثر من 18 ألفاً.

وفي غزة، تواصل إسرائيل، بدعم أمريكي مطلق، ارتكاب جرائم إبادة جماعية خلّفت أكثر من 195 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، إلى جانب ما يزيد على 10 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، وسط مجاعة أزهقت أرواح كثيرين، بينهم عشرات الأطفال.

مصدر:TRT Arabi
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