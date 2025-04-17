سياسة
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"نسور الحضارة 2025".. انطلاق أول تدريب جوي مشترك بين مصر والصين
كشفت بكين عن انطلاق أول تدريب عسكري جوي مشترك مع مصر، في خطوة تعزز التعاون الدفاعي بين البلدين، وذلك في بيان لوزارة الدفاع الصينية، اليوم الأربعاء.
"نسور الحضارة 2025".. انطلاق أول تدريب جوي مشترك بين مصر والصين
"نسور الحضارة".. الصين تعلن انطلاق أول تدريب عسكري جوي مع مصر / إعلام مصري محلي
17 أبريل 2025

وأوضحت الوزارة أن التدريب يحمل اسم "نسور الحضارة 2025"، وسيُنفَّذ في الفترة ما بين منتصف أبريل/نيسان الجاري وأوائل مايو/أيار المقبل.

ويشارك في المناورات وحدة من القوات الجوية التابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني، وذلك بناءً على تفاهم مشترك مع الجيش المصري، وفقاً لما ورد في البيان.

ويمثل هذا التدريب أول تعاون من نوعه بين القوات الجوية للبلدين، وتُعدّ المناورات ذات "أهمية كبيرة" في تعزيز التعاون العملي، وترسيخ الثقة المتبادلة والصداقة بين الجانبين العسكريين، حسب الوزارة.

ولم يصدر أي إعلان رسمي من الجانب المصري بشأن التدريب، حتى الساعة 15:00 ت.غ من مساء اليوم الخميس.

يأتي ذلك في سياق العلاقات المتنامية بين القاهرة وبكين، إذ أشارت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" في تقرير نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، إلى أن عام 2024 شهد مستوى غير مسبوق من التعاون الثنائي، في إطار اتفاقية 2014 التي رفعت العلاقات بينهما إلى مستوى "الشراكة الاستراتيجية الشاملة".

مصدر:TRT Arabi
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