وأفادت مصادر في وزارة الخارجية التركية أن فيدان شدّد، خلال اتصال هاتفي مع نظيره السوري أسعد الشيباني، على ضرورة إنهاء التدخلات التي تهدد الأمن الإقليمي وتقوّض الجهود المبذولة لإرساء الاستقرار في سوريا.

كما أعرب فيدان عن قلقه من الهجمات الإسرائيلية التي استهدفت جنوب سوريا والعاصمة دمشق، مؤكداً أهمية تضافر الجهود الدولية من أجل التهدئة.

وفي السياق ذاته، أجرى فيدان اتصالاً هاتفياً مع المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، توم باراك، أكد خلاله ضرورة وقف الهجمات الإسرائيلية والاشتباكات في الجنوب السوري، محذراً من تبعات التصعيد على أمن المنطقة.

كما بحث وزير الخارجية التركي تطورات الأوضاع في سوريا مع نظيره الأردني أيمن الصفدي، إذ ناقش الطرفان تصعيد الهجمات الإسرائيلية والإجراءات التي تُشكل خطراً إقليمياً وتأكيد ضرورة وقف الهجمات التي تستهدف سوريا فوراً

وفي اتصال آخر مع نظيره السعودي، فيصل بن فرحان آل سعود، شدّد الوزيران على أن الغارات الإسرائيلية تُعدّ محاولة لزعزعة الاستقرار، وتشكل عائقاً أمام المساعي الرامية لإعادة الأمن والاستقرار إلى سوريا، وأكدا ضرورة إنهاء هذه الاعتداءات فوراً.

ويأتي ذلك في أعقاب غارات جوية إسرائيلية، اليوم الأربعاء، استهدفت مبنى قيادة الأركان ومحيط القصر الرئاسي في العاصمة دمشق، في تصعيد جديد للهجمات التي تستهدف مواقع حساسة في سوريا.







