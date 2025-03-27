تركيا
2 دقيقة قراءة
متظاهرون يحتجون على اعتقال طالبة دكتوراه تركية.. و"كير" يعده هجوماً على حرية التعبير
تظاهر مئات الأشخاص في ولاية ماساتشوستس الأمريكية احتجاجاً على اعتقال طالبة الدكتوراه التركية في جامعة توفتس بالولاية، رميساء أوزتورك، فيما قال مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية "كير" إن اعتقال أوزتورك يعد "هجوماً مباشراً" على حرية التعبير.
متظاهرون يحتجون على اعتقال طالبة دكتوراه تركية.. و"كير" يعده هجوماً على حرية التعبير
تم اعتقال روميسا أوزتورك، طالبة الدكتوراه في جامعة تافتس، من قبل عملاء وزارة الأمن الداخلي في أحد شوارع ولاية ماساتشوستس / Reuters
27 مارس 2025

وقالت طاهرة أموتال ودود، مديرة مكتب "كير" بولاية ماساتشوستس في بيان، الأربعاء: "تلجأ الحكومة الفيدرالية إلى أساليب وحشية لإسكات الذين يحتجون على تواطؤ الولايات المتحدة في الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين".

ووصفت المتحدثة اعتقال الطالبة التركية بأنه "مثير للقلق"، وطالبت بالإفراج الفوري عنها.

كما أدان مكتب "كير" في ماساتشوستس في بيان، اعتقال السلطات الأمريكية للطالبة أوزتورك.

في غضون ذلك، تظاهر مئات الأشخاص في ولاية ماساتشوستس، احتجاجاً على اعتقال أوزتورك، وتجمعوا في حديقة باودر هاوس ضمن مظاهرة نظَّمتها مجموعة نشطاء "ائتلاف تحرير فلسطين".

ورفع المحتجون لافتات كُتب عليها "أطلِقوا سراح رميساء"، و"نحن ندعم رميساء"، مطالبين بالإفراج الفوري عن الطالبة التركية.

ومساء الثلاثاء، اعتقل عناصر من وكالة الهجرة والجمارك الأمريكية "ICE" التابعة لوزارة الأمن الداخلي "DHS"، أوزتورك، وهي طالبة دكتوراه في السنة الأخيرة في جامعة توفتس، فيما كانت تهمّ بالخروج من منزلها في مدينة سومرفيل، للمشاركة في إفطار رمضاني.

وأظهرت لقطات كاميرات المراقبة التي انتشرت في وسائل التواصل الاجتماعي، أن 6 عناصر من الوكالة بعضهم ملثم، وهم يطوِّقون أوزتورك، ويحاولون أخذ هاتفها المحمول منها عنوةً.

يأتي اعتقال الطالبة التركية في وقت تقمع فيه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الطلاب والأكاديميين المؤيدين للفلسطينيين.

وفي وقت سابق، اعتُقل الناشط الفلسطيني محمود خليل، خريج جامعة كولومبيا.

كما كان الباحث الهندي في جامعة جورج تاون، بدر خان سوري، مطلوباً للترحيل بزعم نشر "دعاية حماس ومعاداة السامية"، لكن القاضية الأمريكية باتريشيا توليفر جايلز أوقفت القرار.

وانتشرت الاحتجاجات الداعمة لفلسطين التي بدأت في جامعة كولومبيا إلى أكثر من 50 جامعة في البلاد، واحتجزت الشرطة أكثر من 3100 شخص، معظمهم من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

وترتكب إسرائيل بدعمٍ أمريكي، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إبادة جماعية في غزة، خلَّفت أكثر من 164 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود، إضافة إلى دمار هائل.

مصدر:TRT Arabi
اكتشف
بعد طلب هولندا مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية.. باريس: أمر مشروع ندعو لمدارسته
بعد طلب هولندا مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية.. باريس: أمر مشروع ندعو لمدارسته
النرويج تنهي استثماراتها في شركة "باز" الإسرائيلية لدعمها المستوطنات بالضفة
النرويج تنهي استثماراتها في شركة "باز" الإسرائيلية لدعمها المستوطنات بالضفة
جيش الاحتلال يهدم منزلًا في جنوبي الضفة الغربية ويواصل عدوانه في طولكرم.. ووفاة أسيرة سابقة
جيش الاحتلال يهدم منزلًا في جنوبي الضفة الغربية ويواصل عدوانه في طولكرم.. ووفاة أسيرة سابقة
ويتكوف يصل إلى إسرائيل.. وعائلات الأسرى في غزة تطالب باتفاق خلال 24 ساعة
ويتكوف يصل إلى إسرائيل.. وعائلات الأسرى في غزة تطالب باتفاق خلال 24 ساعة
القسام تعلن الإفراج عن الجندي الإسرائيلي-الأمريكي عيدان ألكسندر اليوم
القسام تعلن الإفراج عن الجندي الإسرائيلي-الأمريكي عيدان ألكسندر اليوم
إسرائيل تُصدق على استئناف تسوية الأراضي في الضفة الغربية وسط رفض فلسطيني واسع
إسرائيل تُصدق على استئناف تسوية الأراضي في الضفة الغربية وسط رفض فلسطيني واسع
بعد محادثات ليومين.. اتفاق صيني-أمريكي بشأن الرسوم الجمركية
بعد محادثات ليومين.. اتفاق صيني-أمريكي بشأن الرسوم الجمركية
جماعة الحوثي تعلن أن طيراناً إسرائيلياً شنّ سلسلة غارات على محافظة الحُديدة
جماعة الحوثي تعلن أن طيراناً إسرائيلياً شنّ سلسلة غارات على محافظة الحُديدة
ترحيب بعزم حماس الإفراج عن ألكسندر.. ونتنياهو يزعم أن الاتفاق بلا مقابل ومعارضوه يرمونه بالفشل
ترحيب بعزم حماس الإفراج عن ألكسندر.. ونتنياهو يزعم أن الاتفاق بلا مقابل ومعارضوه يرمونه بالفشل
بعد اتصالات مع واشنطن.. حماس توافق على الإفراج عن الجندي عيدان ألكسندر في إطار جهود وقف إطلاق النار
بعد اتصالات مع واشنطن.. حماس توافق على الإفراج عن الجندي عيدان ألكسندر في إطار جهود وقف إطلاق النار
"قلق من مواصلة البناء".. هيئة البث العبرية: الجيش لم يدمر سوى ربع أنفاق حماس بغزة
"قلق من مواصلة البناء".. هيئة البث العبرية: الجيش لم يدمر سوى ربع أنفاق حماس بغزة
زيلينسكي يرى تفكير روسيا بإنهاء الحرب "علامة إيجابية" ويدعو لوقف النار من الغد
زيلينسكي يرى تفكير روسيا بإنهاء الحرب "علامة إيجابية" ويدعو لوقف النار من الغد
بعد جولة خليجية.. روبيو إلى تركيا برفقة ترمب لحضور اجتماع الناتو
بعد جولة خليجية.. روبيو إلى تركيا برفقة ترمب لحضور اجتماع الناتو
الاحتلال يدّعي أنه "سيؤمّن" نقل المساعدات إلى غزة.. وحماس تتهمه بارتكاب "جريمة حرب مركبة"
الاحتلال يدّعي أنه "سيؤمّن" نقل المساعدات إلى غزة.. وحماس تتهمه بارتكاب "جريمة حرب مركبة"
أردوغان مهنئاً بعيد الأم: لا نستطيع رد جميلهن
أردوغان مهنئاً بعيد الأم: لا نستطيع رد جميلهن
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us