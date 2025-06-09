وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، أن الحجاج رموا الجمرات الثلاث في ثالث أيام التشريق، مبتدئين بالجمرة الصغرى فالوسطى ثم جمرة العقبة، قبل أن يتوجهوا إلى المسجد الحرام لأداء طواف الوداع. وأشارت الوكالة إلى أن حركة الحشود تمت بسلاسة سواء في التنقل بين مشاعر منى ومكة أو في أثناء أداء المناسك.

وأوضح المتحدث باسم المركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني، أن موسم حج هذا العام يمثل نهاية ارتباط الحج بفصل الصيف ضمن الدورة المناخية للتقويم القمري. وبيّن أن المواسم الثمانية المقبلة ستأتي في فصل الربيع، تليها ثمانية أخرى في الشتاء، ثم مواسم خريفية، قبل أن يعود الحج إلى فصل الصيف بعد نحو ربع قرن.

وأضاف القحطاني أن هذا التغير يعزز فرص أداء المناسك في أجواء أكثر اعتدالاً في السنوات القادمة، بما يخفف من التحديات المناخية التي شهدها الحجاج هذا العام.

وانطلق موسم الحج يوم الأربعاء 4 يونيو/حزيران، بيوم التروية في منى، تلاه الوقوف بعرفة يوم الخميس، والمبيت في مزدلفة، ثم رمي الجمرات في منى يوم الجمعة وأداء طواف الإفاضة، لتتواصل المناسك حتى طواف الوداع يوم الاثنين.

وكانت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية قد أعلنت أن عدد الحجاج لهذا العام بلغ 1.673.230 حاج، من داخل المملكة وخارجها.