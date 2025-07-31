جاء ذلك في بيان، أصدرته الحركة، اليوم الخميس، في الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد هنية.

واستعرض بيان الحركة مسيرة هنية التي انطلقت منذ تأسيس حماس عام 1987، وتدرّجه في المناصب القيادية حتى رئاسته المكتب السياسي، إلى جانب أدواره في مواجهة الحصار والحروب المتكررة على غزة، ومساهماته في ترسيخ حضور القضية الفلسطينية عربياً ودولياً.

كما أشار البيان إلى "صوته الشجي في تلاوة القرآن"، ومواقفه السياسية الحاسمة، منوّهاً بعبارته الشهيرة: "لن تسقط القِلاع، ولن تُخترق الحصون، ولن نعترف بإسرائيل".

وختمت الحركة بيانها بتأكيد "المضي على نهج الشهيد هنية"، والتزامها "الجهاد حتى النصر أو الشهادة".