وكان في استقبال أورال أوغلو بمطار دمشق الدولي نظيره السوري يعرب بدر، والقائم بأعمال السفارة التركية في دمشق السفير برهان كور أوغلو.

وقدّم وزير النقل التركي الشكر لنظيره السوري على حفاوة الاستقبال، مشيراً إلى أنه وصل سوريا في زيارة عمل ليومين.

وهنأ أورال أوغلو الإدارة الجديدة على تحرير سوريا، مشيراً إلى أن النقل أحد مجالات التعاون المحتمل بين البلدين. وقال، إن المباحثات مع الجانب السوري ستتناول الخطوات التي يمكن اتخاذها في مجالي الاتصالات والطرق الجوية والبرية والبحرية والسكك الحديدية.

من جهته، رحّب وزير النقل السوري بنظيره التركي قائلاً: "أهلاً وسهلاً بكم في بلدكم الثاني سوريا، هذه الزيارة تعكس عمق العلاقات بين البلدين".

وبسطت فصائل سورية في 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي، سيطرتها على البلاد، منهية 61 عاماً من حزب البعث الدموي، و53 سنة من سيطرة أسرة الأسد. وفي 29 يناير/كانون الثاني أعلنت الإدارة السورية الجديدة تعيين الشرع رئيساً للبلاد خلال مرحلة انتقالية من المقرر أن تستمر خمس سنوات.