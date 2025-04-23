وأوضحت وزارة الداخلية السورية في بيان على “تليغرام”:"بعد الرصد والمتابعة، تمكنت مديرية أمن حمص (وسط) من ضبط مستودع يحتوي على أسلحة متنوعة وذخائر بريف حمص الشمالي الشرقي".

وأشارت الوزارة إلى أن المستودع المضبوط "كانت تتخذه مجموعات خارجة عن القانون مورد إمداد لعمليات تهدف لزعزعة أمن المنطقة". وأوضحت أنه "جرى تجهيز الضبط اللازم ومصادرة المضبوطات وفق الإجراءات القانونية المتبعة".

ومنذ الإطاحة بنظام بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024، فتحت إدارة العمليات العسكرية مراكز للتسوية مع عناصر النظام المخلوع لتسليم سلاحهم، إلا أن رفض بعضهم أدى لمواجهات في عدد من المحافظات.

كما تعمل الإدارة السورية الجديدة على ضبط الأوضاع الأمنية وملاحقة فلول النظام السابق الذين يثيرون قلاقل أمنية، ولا سيما في منطقة الساحل، معقل كبار ضباط نظام الأسد.

وبسطت فصائل سورية في 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي، سيطرتها على البلاد، منهية 61 عاماً من حزب البعث الدموي، و53 سنة من سيطرة عائلة الأسد.