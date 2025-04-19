جاء ذلك في كلمة ألقاها اليوم السبت، خلال المؤتمر العام الاعتيادي لوقف المرأة والديمقراطية في إسطنبول، حيث انتقد بشدة الصمت الدولي إزاء الجرائم الإسرائيلية، معتبراً أن "المجازر المستمرة منذ ثمانية عشر شهراً في غزة، وسائر الأحداث العالمية الأخيرة، فضحت خواء الشعارات الغربية المتعلقة بالحقوق والعدالة".

وأضاف أردوغان: "مع كل طفل بريء وامرأة ورضيع يُقتلون بوحشية، يتهاوى ما تبقى من التفوق الأخلاقي للغرب، والذي كان قد تصدّع أصلاً منذ زمن بعيد".

ودعا الرئيس التركي إلى إعادة تحرير مفهوم الديمقراطية من هيمنة المنظور الغربي، وتقديمه للبشرية كقيمة إنسانية حقيقية ترتكز على العدالة وكرامة الإنسان، مشدداً على ضرورة مراجعة الحملات والشعارات الغربية، خاصة في قضايا المرأة، من زاوية نقدية لا تتجاهل السياق الثقافي والقيمي للمجتمعات.

كما وجّه أردوغان انتقاداً لاذعاً للمعارضة التركية، على خلفية دعمها لما وصفه بسياسات "إلغاء الهوية الجنسية"، مؤكداً أن "الغرب نفسه بات يبحث عن مخرج من هذا الطريق المظلم"، على حد تعبيره.

وتشهد غزة، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، حرب إبادة جماعية تنفذها إسرائيل بدعم أمريكي، خلّفت حتى الآن أكثر من 167 ألف شهيد وجريح، غالبيتهم من النساء والأطفال، إضافة إلى ما يزيد على أحد عشر ألف مفقود تحت الأنقاض.