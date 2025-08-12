وقال ترمب في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض الاثنين: "أعتقد أن اجتماعي مع بوتين سيكون بنّاءً للغاية، لكنه قد يسير بشكل سيء أيضاً، لا أحد يعلم النتيجة". وأضاف: "سأذهب للقاء فلاديمير بوتين وسأقول له: عليك إنهاء هذه الحرب".

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أنه سيتصل بعد اللقاء مباشرة بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لإطلاعه على النتائج، ثم يتواصل مع القادة الأوروبيين، موضحاً أنه سيلتقي زيلينسكي لاحقاً، آملاً أن يجتمع الرئيسان الأوكراني والروسي "في نفس الغرفة" للتوصل إلى اتفاق.

وفي تصريحاته أوضح ترمب أن روسيا "احتلت جزءاً كبيراً من الأراضي الأوكرانية"، وأن أوكرانيا لا تملك القدرة الكاملة على استعادتها بالقوة، لافتاً إلى أن أي اتفاق محتمل قد يتضمن "عودة بعض المناطق إلى أوكرانيا وإجراء عمليات تبادل أراضٍ".