وقال ترمب في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض الاثنين: "أعتقد أن اجتماعي مع بوتين سيكون بنّاءً للغاية، لكنه قد يسير بشكل سيء أيضاً، لا أحد يعلم النتيجة". وأضاف: "سأذهب للقاء فلاديمير بوتين وسأقول له: عليك إنهاء هذه الحرب".
وأشار الرئيس الأمريكي إلى أنه سيتصل بعد اللقاء مباشرة بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لإطلاعه على النتائج، ثم يتواصل مع القادة الأوروبيين، موضحاً أنه سيلتقي زيلينسكي لاحقاً، آملاً أن يجتمع الرئيسان الأوكراني والروسي "في نفس الغرفة" للتوصل إلى اتفاق.
وفي تصريحاته أوضح ترمب أن روسيا "احتلت جزءاً كبيراً من الأراضي الأوكرانية"، وأن أوكرانيا لا تملك القدرة الكاملة على استعادتها بالقوة، لافتاً إلى أن أي اتفاق محتمل قد يتضمن "عودة بعض المناطق إلى أوكرانيا وإجراء عمليات تبادل أراضٍ".
وكان ترمب أعلن الجمعة عبر منصة "تروث سوشيال"، موعد القمة المرتقبة مع بوتين، مشيراً إلى أن اللقاء سيكون جزءاً من جهوده لإيجاد حل للنزاع المستمر منذ 24 فبراير/شباط 2022، حين شنت روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا.
يُذكر أن ترمب أمهل موسكو في 14 يوليو/تموز الماضي 50 يوماً للتوصل إلى اتفاق سلام، مهدداً بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على الواردات الروسية، قبل أن يقلّص المهلة لاحقاً إلى ما بين 10 و12 يوماً اعتباراً من 28 يوليو/تموز الفائت.