الولايات المتحدة
1 دقيقة قراءة
بعد واقعة طعن جماعي بميشيغان.. 3 قتلى في حادث إطلاق نار بتكساس الأمريكية
قُتل ثلاثة أشخاص مساء الاثنين في حادث إطلاق نار وقع في موقف سيارات تابع لمتجر "تارجت" بمدينة أوستن بولاية تكساس، وفقاً لما أعلنته الشرطة الأمريكية.
بعد واقعة طعن جماعي بميشيغان.. 3 قتلى في حادث إطلاق نار بتكساس الأمريكية
موقف سيارات تابع لمتجر "تارجت" / AP
منذ 15 ساعات

وأوضحت قائدة شرطة أوستن، ليزا ديفيس، أن المشتبه به فرّ من موقع الحادث، وسرق مركبة قبل أن يتسبب في تحطيمها، ثم استولى على سيارة أخرى وتمكنت الشرطة لاحقاً من توقيفه.

وأشارت خدمات الطوارئ في مقاطعة أوستن–ترافيس إلى أن شخصين، أحدهما طفل، لقيا مصرعهما في مكان الحادث، فيما تُوفي شخص بالغ ثالث بعد نقله إلى المستشفى. كما تلقى شخص رابع علاجاً من حالة صحية طفيفة غير مرتبطة بالحادث.

اختيارات المحرر

وأفادت الشرطة بأن دوافع الحادث لا تزال غير معروفة، ولم يُعلَن عن هوية الضحايا. وتزامن إطلاق النار مع ذروة موسم التسوق لعودة الطلاب إلى المدارس، بينما لم تُصدر شركة "تارغت" أي تعليق حتى الآن.

ويأتي هذا الحادث بعد نحو أسبوعين من واقعة طعن جماعي شهدها متجر "وولمارت" في مدينة ترافيرس سيتي بولاية ميشيغان، حيث وُجهت إلى أحد المشتبه بهم تهم بالإرهاب ومحاولات قتل متعددة.

مصدر:TRT ARABI
اكتشف
"تلتزم تحقيق السلام مع لبنان".. المبعوث الأمريكي يدافع عن إسرائيل رغم اعتداءاتها المتواصلة
البرغوثي: نواجه مخططات تطهير عرقي ضد الفلسطينيين.. وأمريكا تواصل انحيازها الكامل لإسرائيل
مظاهرة داعمة لفلسطين أمام البيت الأبيض احتجاجاً على زيارة نتنياهو
جيش الاحتلال يعلن اعتقال خلية يزعم أنها تتبع فيلق القدس الإيراني جنوبي سوريا
ترمب يتوعد الدول المتحالفة مع بريكس برسوم جمركية إضافية بنسبة 10%
ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في تكساس إلى 82 قتيلاً وسط استمرار البحث عن مفقودين
ترمب: أمامنا فرصة جيّدة للتوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن في غزة هذا الأسبوع
قادة "بريكس" يدعون إلى إنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية ويُدينون الهجمات على إيران
القسام تستهدف تجمعات لجيش الاحتلال بخان يونس وتقصف مستوطنتين محاذيتين لغزة
بلا نتيجة حاسمة.. انتهاء الجلسة الأولى من المحادثات غير المباشرة بين حماس وإسرائيل
جيش الاحتلال يستهدف مواني ومحطة كهرباء في اليمن والحوثيون يعلنون التصدي للهجوم
الضفة.. شهيدان في نابلس وإخطارات بالهدم في الخليل و296 انتهاكاً إسرائيلياً في سلفيت
الدوحة.. جولة مفاوضات جديدة غير مباشرة بين حماس وإسرائيل لأجل وقف إطلاق النار في غزة
"بملايين الدولارات".. تقرير بريطاني: شركة أمريكية تخطط لتهجير فلسطينيي غزة عبر المساعدات الإنسانية
عائلات الأسرى الإسرائيليين تطالب باتفاق شامل تزامناً مع مفاوضات الدوحة
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us