وأوضحت قائدة شرطة أوستن، ليزا ديفيس، أن المشتبه به فرّ من موقع الحادث، وسرق مركبة قبل أن يتسبب في تحطيمها، ثم استولى على سيارة أخرى وتمكنت الشرطة لاحقاً من توقيفه.

وأشارت خدمات الطوارئ في مقاطعة أوستن–ترافيس إلى أن شخصين، أحدهما طفل، لقيا مصرعهما في مكان الحادث، فيما تُوفي شخص بالغ ثالث بعد نقله إلى المستشفى. كما تلقى شخص رابع علاجاً من حالة صحية طفيفة غير مرتبطة بالحادث.