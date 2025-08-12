منذ 15 ساعات
وأوضحت قائدة شرطة أوستن، ليزا ديفيس، أن المشتبه به فرّ من موقع الحادث، وسرق مركبة قبل أن يتسبب في تحطيمها، ثم استولى على سيارة أخرى وتمكنت الشرطة لاحقاً من توقيفه.
وأشارت خدمات الطوارئ في مقاطعة أوستن–ترافيس إلى أن شخصين، أحدهما طفل، لقيا مصرعهما في مكان الحادث، فيما تُوفي شخص بالغ ثالث بعد نقله إلى المستشفى. كما تلقى شخص رابع علاجاً من حالة صحية طفيفة غير مرتبطة بالحادث.
وأفادت الشرطة بأن دوافع الحادث لا تزال غير معروفة، ولم يُعلَن عن هوية الضحايا. وتزامن إطلاق النار مع ذروة موسم التسوق لعودة الطلاب إلى المدارس، بينما لم تُصدر شركة "تارغت" أي تعليق حتى الآن.
ويأتي هذا الحادث بعد نحو أسبوعين من واقعة طعن جماعي شهدها متجر "وولمارت" في مدينة ترافيرس سيتي بولاية ميشيغان، حيث وُجهت إلى أحد المشتبه بهم تهم بالإرهاب ومحاولات قتل متعددة.
مصدر:TRT ARABI