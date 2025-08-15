العالم
2 دقيقة قراءة
بوتين يشيد بترمب قبل قمة ألاسكا: جهود "صادقة" لإنهاء الحرب في أوكرانيا
أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس، بمساعي نظيره الأمريكي دونالد ترمب لوقف الحرب في أوكرانيا، المستمرة منذ أكثر من ثلاث سنوات، وذلك قبل يوم من قمة مرتقبة بين الزعيمين في ألاسكا.
بوتين يشيد بترمب قبل قمة ألاسكا: جهود "صادقة" لإنهاء الحرب في أوكرانيا
الرئيس بوتن خلال اجتماع مع كبار المسؤولين الروس لبحث قمة ألاسكا / Reuters
15 أغسطس 2025

وفي كلمة مصورة نشرها الكرملين عقب اجتماع مع كبار المسؤولين لبحث القمة، قال بوتين إن إدارة ترمب تبذل "جهوداً حيوية وصادقة لوقف الأعمال العدائية" والتوصل إلى "اتفاقيات تخدم جميع الأطراف المعنية".

وأعرب عن أمله في التوصل إلى "شروط طويلة الأمد للسلام بين بلدينا، وفي أوروبا والعالم"، في إطار اتفاق محتمل مع واشنطن بشأن الحد من الأسلحة النووية.

من جانبه، قال ترمب من واشنطن إنه يوجد احتمال بنسبة 25% لفشل القمة، لكنه أبدى استعداداً لعقد لقاء ثلاثي لاحق في ألاسكا يضم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إذا نجح اجتماعه مع بوتين.

وأضاف في مقابلة مع "فوكس نيوز" أنه قد يمدد إقامته في ألاسكا بناءً على نتائج المحادثات.

اختيارات المحرر

في المقابل، كثف زيلينسكي وقادة أوروبيون تحركاتهم لضمان إدراج مصالحهم على جدول أعمال القمة، إذ استقبل رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الرئيس الأوكراني في لندن الخميس، في استعراض للدعم البريطاني قبل اللقاء الأمريكي-الروسي.

وعانق ستارمر ضيفه بحرارة أمام مقر رئاسة الوزراء في "داونينغ ستريت"، قبل أن يغادر زيلينسكي بعد ساعة دون تصريحات.

وجاءت زيارة زيلينسكي إلى لندن عقب مشاركته في اجتماعات افتراضية من برلين، جمعته بترمب وعدد من القادة الأوروبيين، أكد خلالها الرئيس الأمريكي أن تحقيق وقف لإطلاق النار في أوكرانيا سيكون أولوية في محادثاته مع بوتين.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تشن روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلاً" في شؤونها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
رئيس الاستخبارات السابق في تسجيلات مسرّبة.. ماذا قال عن 7 أكتوبر وقيادة الجيش؟
توماس باراك: لبنان اتخذ الخطوة الأولى بقرار حصر السلاح بيد الدولة وعلى إسرائيل اتخاذ خطوة في المقابل
شهداء وجرحى في مجازر جديدة للاحتلال بقطاع غزة.. والعفو الدولية: إسرائيل تطبق سياسة تجويع متعمدة
لسد نقص الجنود.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يخطط لاستقدام مُجندين من اليهود في الخارج
أكثر من مليون إسرائيلي يشاركون في إضراب عامّ ومظاهرات ضد نتنياهو
أكثر من 40 مفقوداً بعد غرق قارب في ولاية سوكوتو بنيجيريا
رئيس الأركان الإسرائيلي يصدّق على خطة احتلال غزة و"الكابينت" يعقد اجتماعاً نهاية الأسبوع لإقرارها
رئيس الوزراء الفلسطيني يبحث في مصر حرب غزة قبيل توجهه لزيارة معبر رفح
إضراب عام واحتجاجات حاشدة في تل أبيب بمشاركة غالانت واعتقال عشرات المتظاهرين
"لمخالفتها القوانين".. الحكومة الليبية تقرر منع أنشطة شركة "هواوي" داخل البلاد
قادة أوروبا يجتمعون من أجل أوكرانيا.. وزيلينسكي يستعد للقاء ترمب
"لإصابته بالجرب".. تدهور صحة معتقل فلسطيني داخل سجن النقب الإسرائيلي
258 شهيداً بسبب التجويع في غزة وممرضة أمريكية: سوء التغذية يضرب الطواقم الطبية
ثلاثة قتلى و8 مصابين في عملية إطلاق نار بمدينة نيويورك الأمريكية
قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة ومستوطنون يقتحمون الأقصى ويعتدون على فلسطينيين بالضفة
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us