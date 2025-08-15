وفي كلمة مصورة نشرها الكرملين عقب اجتماع مع كبار المسؤولين لبحث القمة، قال بوتين إن إدارة ترمب تبذل "جهوداً حيوية وصادقة لوقف الأعمال العدائية" والتوصل إلى "اتفاقيات تخدم جميع الأطراف المعنية".

وأعرب عن أمله في التوصل إلى "شروط طويلة الأمد للسلام بين بلدينا، وفي أوروبا والعالم"، في إطار اتفاق محتمل مع واشنطن بشأن الحد من الأسلحة النووية.

من جانبه، قال ترمب من واشنطن إنه يوجد احتمال بنسبة 25% لفشل القمة، لكنه أبدى استعداداً لعقد لقاء ثلاثي لاحق في ألاسكا يضم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إذا نجح اجتماعه مع بوتين.

وأضاف في مقابلة مع "فوكس نيوز" أنه قد يمدد إقامته في ألاسكا بناءً على نتائج المحادثات.