ورداً على سؤال صحفية في المكتب البيضاوي حول ما إذا كان مطلوباً من بوتين أن يلتقي زيلينسكي أولًا، قال ترمب: "كلا، ليس عليه أن يفعل ذلك، كلا"، مضيفاً: "إنهم يرغبون في مقابلتي، وأنا سأفعل ما بوسعي لوقف القتل".

وجاء تصريح ترمب بُعيد إعلان موسكو وجود "اتفاق مبدئي" على عقد لقاء بين بوتين وترمب "في الأيام المقبلة"، مع استبعادها عقد قمة ثلاثية تجمعهما مع زيلينسكي، الذي يطالب بالتفاوض مباشرة مع نظيره الروسي.

وبالنسبة إلى بوتين، فإنّ "الظروف" لم تتهيأ بعد لعقد لقاء ثنائي مع الرئيس الأوكراني، كما أعلنت موسكو.

وكان ترمب قد أشار، الأربعاء، إلى إمكانية عقد لقاء "قريباً جداً" مع الرئيس الروسي. وسيكون هذا أول اجتماع بين الرئيسين الأمريكي والروسي منذ عودة ترمب إلى البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني الماضي.