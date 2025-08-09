وقال يوري أوشاكوف مساعد الرئيس بوتين، إن "روسيا والولايات المتحدة جارتان قريبتان وتحدّ كل منهما الأخرى"، مضيفاً: "يبدو أنه من المنطقي تماماً أن يسافر وفدنا جواً عبر مضيق بيرينغ، وأن تُعقد القمة المهمة والمنتظرة بفارغ الصبر بين زعيمي البلدين في ألاسكا".

في السياق نفسه، أعلن الكرملين أنه وجَّه دعوة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لزيارة روسيا بعد القمة المرتقبة مع الرئيس بوتين في ألاسكا.

وقال أوشاكوف، عقب هذه الدعوة: "من الطبيعي أن نأمل أن يُعقد الاجتماع التالي بين الرئيسين على الأراضي الروسية. وقد وُجهت بالفعل دعوة مماثلة إلى الرئيس الأمريكي".

كان ترمب قد أعلن في وقت سابق الجمعة، عبر منصة "تروث سوشيال"، أنه سيلتقي نظيره الروسي فلاديمير بوتين، بولاية ألاسكا، في 15 أغسطس/آب الجاري.