بوتين يلتقي ترمب في ألاسكا 15 أغسطس.. والكرملين يدعو الأخير لزيارة روسيا
أكد الكرملين، السبت، عقد قمة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترمب يوم الجمعة المقبل، في ألاسكا، أقصى الشمال الغربي للولايات المتحدة، واصفاً اختيار المكان بأنه "منطقي تماماً".
الكرملين يعلن أنه وجه دعوة لترمب لزيارة روسيا / Reuters
9 أغسطس 2025

وقال يوري أوشاكوف مساعد الرئيس بوتين، إن "روسيا والولايات المتحدة جارتان قريبتان وتحدّ كل منهما الأخرى"، مضيفاً: "يبدو أنه من المنطقي تماماً أن يسافر وفدنا جواً عبر مضيق بيرينغ، وأن تُعقد القمة المهمة والمنتظرة بفارغ الصبر بين زعيمي البلدين في ألاسكا".

في السياق نفسه، أعلن الكرملين أنه وجَّه دعوة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لزيارة روسيا بعد القمة المرتقبة مع الرئيس بوتين في ألاسكا.

وقال أوشاكوف، عقب هذه الدعوة: "من الطبيعي أن نأمل أن يُعقد الاجتماع التالي بين الرئيسين على الأراضي الروسية. وقد وُجهت بالفعل دعوة مماثلة إلى الرئيس الأمريكي".

كان ترمب قد أعلن في وقت سابق الجمعة، عبر منصة "تروث سوشيال"، أنه سيلتقي نظيره الروسي فلاديمير بوتين، بولاية ألاسكا، في 15 أغسطس/آب الجاري.

وسيكون هذا أول اجتماع بين الرئيسين الأمريكي والروسي منذ عودة ترمب إلى البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني الماضي.

وعُقد آخر لقاء مباشر بين ترمب وبوتين في عام 2019 على هامش قمة مجموعة العشرين في اليابان، فيما يعود آخر لقاء بين رئيسَي روسيا والولايات المتحدة إلى يونيو/حزيران 2021، حين التقى الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن مع بوتين في جنيف.

ومنذ بدء الولاية الثانية لترمب، تحدث زعيما البيت الأبيض والكرملين عبر الهاتف مرات عدة.

مصدر:TRT Arabi
