وأوضحت إدارة مراقبة الأصول الأجنبية التابعة للوزارة أن الترخيص يشمل المعاملات الضرورية والمترتبة على حضور أو دعم الاجتماعات بين حكومتي الولايات المتحدة وروسيا، والمزمع عقدها في ألاسكا.

وأكدت أن التعليق سيظل سارياً حتى 20 أغسطس/آب، من دون أن يشمل الإفراج عن أي أصول مجمدة، كما لم يُحدد الترخيص الأفراد أو الكيانات المشمولة بالإعفاء.

وتأتي هذه الخطوة في ظل استمرار العقوبات الأمريكية المفروضة على مسؤولين وشركات روسية على خلفية الحرب الروسية في أوكرانيا، والتي كان من المحتمل أن تعرقل مشاركة بعض المعنيين بالمحادثات.