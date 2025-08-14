الولايات المتحدة
الولايات المتحدة تعلّق مؤقتاً بعض عقوباتها على روسيا قبل لقاء ترمب وبوتين في ألاسكا
ًأصدرتً وزارة الخزانة الأمريكية، يوم الأربعاء، ترخيصاً مؤقتاً يعلّق بعض العقوبات المفروضة على روسيا، تمهيداً لعقد الاجتماع المرتقب يوم الجمعة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في ولاية ألاسكا.
صورة أرشيفية للرئيس الأمريكي ترمب ونظيره الروسي بوتين / AP
وأوضحت إدارة مراقبة الأصول الأجنبية التابعة للوزارة أن الترخيص يشمل المعاملات الضرورية والمترتبة على حضور أو دعم الاجتماعات بين حكومتي الولايات المتحدة وروسيا، والمزمع عقدها في ألاسكا.

وأكدت أن التعليق سيظل سارياً حتى 20 أغسطس/آب، من دون أن يشمل الإفراج عن أي أصول مجمدة، كما لم يُحدد الترخيص الأفراد أو الكيانات المشمولة بالإعفاء.

وتأتي هذه الخطوة في ظل استمرار العقوبات الأمريكية المفروضة على مسؤولين وشركات روسية على خلفية الحرب الروسية في أوكرانيا، والتي كان من المحتمل أن تعرقل مشاركة بعض المعنيين بالمحادثات.

وفي سياق متصل، أفادت صحيفة "بوليتيكو" بأن ترمب أبلغ قادة أوروبيين بإمكانية تقديم الولايات المتحدة ضمانات أمنية لأوكرانيا.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تشن روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلاً" في شؤونها.

