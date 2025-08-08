ورداً على سؤال حول ما إذا كانت الولايات المتحدة تعتزم فرض رسوم إضافية على السلع الصينية أيضاً، بسبب واردات الصين من النفط الروسي، قال بيسنت إن "الرسوم الجمركية على الصين قد تُطرح على الطاولة في مرحلة ما"، مؤكداً أن ترمب يُبقي جميع الخيارات مفتوحة في هذا السياق.

ويأتي هذا التصعيد في الخطاب الاقتصادي ضمن استراتيجية إدارة ترمب الرامية إلى ممارسة ضغوط اقتصادية على الدول التي تواصل التعامل مع موسكو في ظل العقوبات الغربية المفروضة على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا.