وزير الخزانة الأمريكي: الرسوم الجمركية أداة ضغط على مشتري النفط الروسي.. والصين قد تكون التالية
قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت الخميس، إن الرئيس دونالد ترمب يستخدم الرسوم الجمركية أداة للسياسة الخارجية.
قال بيسنت إن "الرسوم الجمركية على الصين قد تطرح على الطاولة في مرحلة ما" / Reuters
وأشار بيسنت إلى أن واشنطن فرضت رسوماً جمركية ثانوية على السلع الهندية بسبب استمرار نيودلهي في شراء النفط من روسيا.

وفي مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" ضمن برنامج "تقرير خاص مع بريت باير"، أوضح بيسنت أن إدارة ترمب تسعى عبر هذه الإجراءات إلى وقف الحرب في أوكرانيا، وأن جميع الخيارات مطروحة على الطاولة لتحقيق هذا الهدف.

ورداً على سؤال حول ما إذا كانت الولايات المتحدة تعتزم فرض رسوم إضافية على السلع الصينية أيضاً، بسبب واردات الصين من النفط الروسي، قال بيسنت إن "الرسوم الجمركية على الصين قد تُطرح على الطاولة في مرحلة ما"، مؤكداً أن ترمب يُبقي جميع الخيارات مفتوحة في هذا السياق.

ويأتي هذا التصعيد في الخطاب الاقتصادي ضمن استراتيجية إدارة ترمب الرامية إلى ممارسة ضغوط اقتصادية على الدول التي تواصل التعامل مع موسكو في ظل العقوبات الغربية المفروضة على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا.

