وتشمل الرسوم الجديدة واردات من دول الاتحاد الأوروبي وأكثر من 60 دولة أخرى، إذ أعلن البيت الأبيض أنه اعتباراً من منتصف ليل الأربعاء، بدأت الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية بنسبة لا تقل عن 10% على مجموعة واسعة من المنتجات، مع نسب أعلى تصل إلى 15% على السلع القادمة من الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية، و20% على واردات من تايوان وفيتنام وبنغلاديش.

وبحسب البيت الأبيض، فإن هذه الإجراءات تهدف إلى تحفيز استثمارات أجنبية ضخمة داخل الولايات المتحدة، ولا سيما من دول حليفة مثل الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية.

وقال ترمب في تصريحات أدلى بها بعد ظهر الأربعاء: "أعتقد أن النمو سيكون غير مسبوق"، مضيفاً أن الولايات المتحدة "تحصل على مئات المليارات من الدولارات من الرسوم الجمركية"، من دون أن يحدد بدقة حجم هذه العائدات، موضحاً: "لا نعرف حتى الآن الرقم النهائي".

ورغم حالة عدم اليقين المحيطة بالتأثيرات الفعلية لتلك الرسوم، تعوّل إدارة ترمب على أن يشكّل دخولها حيّز التنفيذ إشارة واضحة للمستثمرين حول اتجاهات السياسة الاقتصادية، بما يفتح الباب أمام مزيد من الاستثمارات وتوسيع فرص التوظيف، ويعيد الاعتبار لدور الولايات المتحدة كقوة صناعية رائدة.

إلا أن المؤشرات الاقتصادية الأخيرة لا تدعم هذا التفاؤل. فمع بدء تنفيذ الرسوم فعلياً في أبريل/نيسان الماضي، أظهرت البيانات الرسمية تقلبات حادة في الأسواق، تبعها تباطؤ في وتيرة التوظيف، وارتفاع في الضغوط التضخمية، إلى جانب تراجع في أسعار العقارات ضمن الأسواق الكبرى، وفقاً لتحليل اقتصادي أعده جون سيلفيا، الرئيس التنفيذي لشركة Dynamic Economic Strategy.

وفي مذكرة تحليلية، قال سيلفيا: "اقتصاد أقل إنتاجية يعني عدداً أقل من الوظائف".

وأضاف: "كلما ارتفعت الرسوم الجمركية، انخفضت الأجور الحقيقية للعمال. أصبحت الشركات غير قادرة على دفع أجور كما في السابق، والاقتصاد فقد كثيراً من إنتاجيته. للأفعال عواقب".